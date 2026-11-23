Νέα στοιχεία για την καθημερινή ζωή, τις διατροφικές συνήθειες και την οργάνωση μιας στρατιωτικής κοινότητας κατά την ελληνιστική περίοδο φέρνει στο φως η αρχαιολογική έρευνα στη θέση Πύλα-Βίγλα, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ολοκληρώθηκε η 20ή ερευνητική περίοδος του Αρχαιολογικού Προγράμματος Πύλας-Κουτσοπετρίας (PKAP), η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2025.

Η φετινή περίοδος επικεντρώθηκε στη συστηματική μελέτη αρχαιολογικού υλικού που είχε εντοπιστεί κατά τις ανασκαφές των προηγούμενων ετών στην Πύλα-Βίγλα, ένα οχυρωμένο οροπέδιο με θέα στον Κόλπο της Λάρνακας, εντός της Περιοχής των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Περίπου 250 κιλά κεραμικής αποκαλύπτουν την καθημερινότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη μελέτη περίπου 250 κιλών κεραμικής από το Κτήριο Ι, όπου διατηρείται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση η τελευταία φάση κατοίκησης του αρχαιολογικού χώρου.

Οι ερευνητές έχουν εξετάσει μέχρι σήμερα περίπου το 60% του υλικού από έξι ανασκαφικές ενότητες, αποκτώντας μια ιδιαίτερα λεπτομερή εικόνα των αντικειμένων και των σκευών που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι λίγο πριν από την οριστική εγκατάλειψη της Βίγλας, γύρω στο 294 π.Χ.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται πολυάριθμα αγγεία που χρησιμοποιούνταν για την κατανάλωση φαγητού και ποτού, τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικοί τύποι μαγειρικών σκευών, καθώς και αμφορείς κυπριακής και εισαγόμενης προέλευσης.

Η ποικιλία των αντικειμένων προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις καθημερινές πρακτικές της στρατιωτικής κοινότητας, ενώ η παρουσία εισαγόμενων αμφορέων αποτελεί ενδιαφέρον στοιχείο για τη διερεύνηση των επαφών της με ευρύτερα δίκτυα ανταλλαγών.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να δημοσιευθούν στον έβδομο τόμο της Διεθνούς Ένωσης για την Έρευνα της Κεραμικής της Ελληνιστικής Περιόδου.

Το ασυνήθιστο εύρημα με τα οστά σκύλου

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των ζωικών οστών που εντοπίστηκαν στις ανασκαφές της περιόδου 2018–2025.

Η ερευνήτρια Christine Mikeska, από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill, εξέτασε τα κατάλοιπα με στόχο να διερευνήσει τις διατροφικές συνήθειες των μελών της στρατιωτικής φρουράς, αλλά και τις πρακτικές διαχείρισης και απόρριψης των ζωικών υπολειμμάτων.

Η πλειονότητα των οστών προέρχεται από ζώα που αποτελούσαν μέρος της καθημερινής διατροφής των κατοίκων.

Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι ξεχώρισαν ένα ασυνήθιστο σύνολο καταλοίπων σκύλου, το οποίο βρέθηκε μέσα σε θάλαμο του οχυρωματικού τείχους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα συγκεκριμένα κατάλοιπα φαίνεται ότι είχαν τοποθετηθεί σκόπιμα στο σημείο, γεγονός που δημιουργεί νέα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές των ανθρώπων που κατοικούσαν στο οχυρωμένο οροπέδιο.

Μια σημαντική θέση για την ιστορία της ελληνιστικής Κύπρου

Η ερευνητική περίοδος πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση του Δρ. Brandon R. Olson από το Metropolitan State University of Denver, της Δρ. Melanie Godsey από το Trinity University και του Δρ. Tom Landvatter από το Reed College.

Οι εργασίες διεξήχθησαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας και στους αποθηκευτικούς του χώρους, με επίκεντρο την κεραμική και τα ζωικά κατάλοιπα που είχαν ανασκαφεί μεταξύ 2018 και 2025.

Βασικός στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι η ολοκληρωμένη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και η ανάδειξη της Πύλας-Βίγλας ως μιας από τις καλύτερα διατηρημένες περιπτώσεις μελέτης ελληνιστικών στρατιωτικών κοινοτήτων.

Μέσα από τη συστηματική ανάλυση των ευρημάτων, οι αρχαιολόγοι επιδιώκουν να κατανοήσουν όχι μόνο την καθημερινότητα των ανθρώπων που έζησαν στην περιοχή, αλλά και τη θέση της συγκεκριμένης στρατιωτικής εγκατάστασης στα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά δίκτυα της ανατολικής Μεσογείου.