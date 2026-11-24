Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα υπόγειος κόσμος αποκαλύπτεται σταδιακά κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Στοές, αρχαία δίκτυα ύδρευσης και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία ενδέχεται να χρονολογούνται σε περίοδο προγενέστερη της ανέγερσης του σημερινού ναού τον 6ο αιώνα, έρχονται στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου.

Μέχρι στιγμής έχουν καθαριστεί 420 μέτρα υπόγειων σηράγγων, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν ορισμένες από αυτές επισκέψιμες, προσφέροντας μια νέα οπτική στην ιστορία της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης.

Η έκταση και η σημασία των εργασιών παρουσιάστηκαν από τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι (Mehmet Nuri Ersoy), ο οποίος κατέβηκε στις υπόγειες εγκαταστάσεις της Αγίας Σοφίας, συνοδευόμενος από επιστήμονες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk παρουσίασε για πρώτη φορά εικόνες από τις υπόγειες στοές και τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους οι οποίοι παρέμεναν για αιώνες καλυμμένοι από χώμα και άλλα υλικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Τούρκος υπουργός, σχεδόν 3.000 τόνοι υλικών επίχωσης έχουν απομακρυνθεί από δύο περιοχές του μνημείου, τον Κήπο του Βεζίρη και τον δυτικό κήπο, ενώ οι έρευνες έχουν εντοπίσει έξι υπόγειους χώρους και εννέα σήραγγες.

Οι εργασίες εντάσσονται στο εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας, το οποίο οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Ίχνη μιας παλαιότερης εποχής

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα εντοπίστηκε σε υπόγεια ταφική κατασκευή, γνωστή ως υπόσκαφος ταφικός χώρος ή υπόγειο ταφικό μνημείο (hypogeum), στην περιοχή του Κήπου του Βεζίρη.

Κατά τις εργασίες καθαρισμού και ανασκαφής αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά στρώματα σε μεγαλύτερο βάθος από το μέχρι πρότινος γνωστό επίπεδο του δαπέδου. Οι επιστήμονες εξετάζουν κατά πόσον τα κατάλοιπα αυτά ανήκουν σε περίοδο προγενέστερη της σημερινής Αγίας Σοφίας. Όπως εξήγησε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, οι εργασίες προχώρησαν σε βάθος 1,5 μέτρου κάτω από το επίπεδο του δαπέδου που ήταν καλυμμένο με λάσπη, αποκαλύπτοντας ίχνη παλαιότερης οικοδομικής φάσης. Το εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς ο σημερινός ναός της Αγίας Σοφίας ανεγέρθηκε επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, μεταξύ 532 και 537 μ.Χ., στη θέση παλαιότερων χριστιανικών ναών.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ασφαλής χρονολόγηση των νέων αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Η εκτίμηση ότι προηγούνται χρονικά του σημερινού ναού παραμένει αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης.

Ένα υπόγειο δίκτυο με εννέα σήραγγες

Στον δυτικό κήπο της Αγίας Σοφίας έχουν εντοπιστεί έξι διαφορετικοί υπόγειοι χώροι, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω εννέα σηράγγων. Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, τρεις από αυτούς τους χώρους αποτελούσαν πιθανότατα υπόγεια τμήματα του παλαιού αιθρίου, της αυλής που συνδεόταν με το συγκρότημα του ναού.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές, ορισμένες από τις οποίες έχουν τη μορφή επιμήκων διαδρόμων, πλάτους από τέσσερα έως 4,8 μέτρα. Από τις εννέα σήραγγες, οι επτά έχουν ήδη καθαριστεί από τα υλικά επίχωσης, ενώ στις υπόλοιπες δύο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καταγραφής και τεκμηρίωσης. Το συνολικό μήκος των τμημάτων που έχουν καθαριστεί φτάνει τα 420 μέτρα.

Η μεγαλύτερη σήραγγα έχει μήκος 180 μέτρα και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι επιστήμονες εξετάζουν εάν ενδέχεται να συνδέεται με τη λεγόμενη Ρωμαϊκή Οδό της Κωνσταντινούπολης. Η συγκεκριμένη υπόγεια στοά εκτείνεται παράλληλα με την πρόσοψη της Αγίας Σοφίας, από την περιοχή μπροστά από τον Μεντρεσέ του Φατίχ προς την είσοδο των επισκεπτών, με κλίση περίπου 3%.

Η πιθανή σύνδεσή της με το ιστορικό οδικό δίκτυο της βυζαντινής πρωτεύουσας αποτελεί ένα ακόμη πεδίο έρευνας, καθώς η αρχική λειτουργία της σήραγγας δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Το κρυμμένο υδάτινο δίκτυο της Κωνσταντινούπολης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, οι υπόγειες σήραγγες της Αγίας Σοφίας αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος διαχείρισης των υδάτων της ιστορικής Κωνσταντινούπολης.

Ορισμένα τμήματα φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν τη διανομή νερού και την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, λειτουργίες απαραίτητες για την προστασία και την καθημερινή χρήση ενός τόσο μεγάλου αρχιτεκτονικού συγκροτήματος. Η αποκάλυψή τους δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να μελετήσουν λεπτομερέστερα τις τεχνικές υποδομές που αναπτύχθηκαν γύρω από την Αγία Σοφία κατά τις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της.

Παράλληλα, οι εργασίες δεν περιορίζονται στον καθαρισμό των σηράγγων. Περιλαμβάνουν επισκευές των θόλων, σταθεροποίηση της τοιχοποιίας και ενίσχυση τμημάτων που έχουν υποστεί φθορές. Σε έναν από τους υπόγειους χώρους, μήκους 56 μέτρων, έχουν ήδη αποκατασταθεί δομικές βλάβες σε τμήμα μήκους 18 μέτρων.

Άλλες σήραγγες ενισχύονται με στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, προκειμένου να διασφαλιστεί η στατική τους επάρκεια.

Σχέδια για πρόσβαση των επισκεπτών στις υπόγειες στοές

Πέρα από την αρχαιολογική και ιστορική σημασία των εργασιών, η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει πλέον και το ενδεχόμενο αξιοποίησης ορισμένων υπόγειων χώρων ως επισκέψιμων τμημάτων της Αγίας Σοφίας.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται ειδικό σχέδιο για την ανάδειξη των υπόγειων κατασκευών, με βασικές προϋποθέσεις την προστασία του μνημείου και την ασφάλεια των επισκεπτών. Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποια τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για το κοινό, ούτε έχει ανακοινωθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι ειδικοί είναι η δυνατότητα αξιοποίησης του υπόγειου δικτύου για τη βελτίωση του αερισμού του μνημείου.

Σύμφωνα με τις τεχνικές εκτιμήσεις που παρουσίασε ο υπουργός, το υφιστάμενο υπόγειο άνοιγμα μπορεί σήμερα να καλύψει μόλις το 3,6% των αναγκών αερισμού της Αγίας Σοφίας.

Μελλοντικές μελέτες θα εξετάσουν κατά πόσον ορισμένες από τις ιστορικές στοές θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ένα σύγχρονο σύστημα παροχής φρέσκου αέρα, χωρίς να αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός τους χαρακτήρας.

Η Αγία Σοφία, που δεσπόζει στον ιστορικό πυρήνα της Κωνσταντινούπολης εδώ και σχεδόν δεκαπέντε αιώνες, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής έρευνας.

Οι νέες έρευνες στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον στα λιγότερο γνωστά τμήματα του μνημείου, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, εκεί όπου οι διαφορετικές οικοδομικές φάσεις και οι υποδομές της παλαιάς Κωνσταντινούπολης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αθέατες.

Οι υπόγειες στοές, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τα αρχαία δίκτυα διαχείρισης νερού προσθέτουν νέα στοιχεία στην κατανόηση της μακραίωνης ιστορίας της Αγίας Σοφίας, ενώ η συνέχιση των ερευνών αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση της χρονολόγησης και της αρχικής λειτουργίας των κατασκευών που αποκαλύπτονται.

Πηγή: euronews