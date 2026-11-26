Τη χρηματοδότηση προγράμματος ύψους 10 εκατ. ευρώ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Υεμένης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή ανακοίνωσε την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα, με την ονομασία SHAMIL (Safeguarding Heritage and Advancing Climate Mitigation, Inclusion and Livelihoods), θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την UNESCO, σε διάστημα 30 μηνών, στις διοικητικές περιφέρειες του Άντεν και του Χαντραμάουτ.

Η πολιτιστική κληρονομιά της Υεμένης απειλείται ολοένα και περισσότερο από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, οι οποίες προκαλούν ζημιές σε κτήρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, μνημεία, μουσεία και ιστορικούς χώρους.

Πολιτιστικές υποδομές και δημιουργική οικονομία

Πέραν της αποκατάστασης παραδοσιακών συστημάτων διαχείρισης των υδάτων, της ενίσχυσης των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα και της κατάρτισης τοπικών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα προβλέπει παρεμβάσεις για την αποκατάσταση πολιτιστικών υποδομών και τη στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.

Παράλληλα, θα προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε 150 επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισές θα είναι γυναίκες, ενώ θα υποστηρίξει τους εθνικούς θεσμούς της χώρας στην ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων για τη δημιουργική οικονομία.

«Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Υεμένης σημαίνει επίσης την προστασία των μέσων βιοπορισμού, της γνώσης και της ταυτότητας των κοινοτήτων της», ανέφερε η Ευρωπαία Επίτροπος Ντούμπραβκα Σούιτσα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με την UNESCO αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών οικονομικής ανάκαμψης.

Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια προς την Υεμένη.