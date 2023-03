Αρχαιότητες από την Κύπρο, την Κρήτη και τη Σαρδηνία σε έκθεση στο Μουσείο Fitzwilliam του Cambridge.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 3.3.2023

Η έκθεση με τίτλο ‘Islanders: The Making of the Mediterranean’, φέρνει στη Βρετανία περισσότερα από 200 ιστορικά πολύτιμα αντικείμενα από την Κύπρο, την Κρήτη και τη Σαρδηνία.