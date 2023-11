Εικόνες από την ψηφιοποίηση αρχαιολογικών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου

Τι αναφέρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων για το πρόγραμμα και τον αριθμό των ευρημάτων που έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανάρτησε εικόνες από τις εργασίες ψηφιοποίησης αρχαιολογικών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της επαρχίας Πάφου.

Η ψηφιοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος του Τμήματος Αρχαιοτήτων με τίτλο «Digitising the Museums of Cyprus», το οποίο επιχορηγείται από το «EEA and Norway Grants».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί πέραν των 75.000 αρχαίων κινητών ευρημάτων και οστεολογικού υλικού που εκτίθενται ή φυλάσσονται στις εκθέσεις και τις αποθήκες των Μουσείων υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

