Παραδόθηκαν οι πεζογέφυρες στον αρχαιολογικό της Χρυσοπολίτισσας - Το κόστος

Δημοσιεύθηκε 19.02.2026 12:51

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιοχριστιανικής Βασιλική της Χρυσοπολίτισσας στην Κάτω Πάφο πραγματοποίησε σήμερα η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασιανίδου, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών έργων συντήρησης και αναβάθμισης στον χώρο.

Ο αρχαιολογικός χώρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κύπρου, καθώς φιλοξενεί τα ερείπια της μεγαλύτερης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του νησιού (4ος–6ος αι. μ.Χ.), με εξαιρετικά ψηφιδωτά δάπεδα.

Στον χώρο περιλαμβάνεται η Στήλη του Αποστόλου Παύλου, όπου σύμφωνα με την παράδοση μαστιγώθηκε ο Απόστολος, καθώς και ο μεσαιωνικός ναός της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας/Αγίας Κυριακής.

Κατά την επίσκεψή της, η Υφυπουργός ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο του Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Συνοδευόμενη από τον Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Γεώργιο Γεωργίου διαπίστωσε την επιτυχή αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης των πεζογεφυρών, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα και έχρηζαν άμεσης αποκατάστασης.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2025, στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ενόψει της προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δρ. Κασιανίδου εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας τη στενή συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων με τον αρχιτέκτονα του έργου, καθώς και με την πολιτικό μηχανικό του Υφυπουργείου Πολιτισμού κ. Βασιλείου.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ολοκληρωμένο το έργο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι για το 2026 προγραμματίζονται νέα έργα στη Νέα Πάφος, που αφορούν τη συντήρηση των ψηφιδωτών, καθώς και παρεμβάσεις στους Τάφοι των Βασιλέων, αρχής γενομένης από τη βελτίωση της εισόδου και των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Όπως τόνισε, πρόκειται για τον αρχαιολογικό χώρο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Κύπρο.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού σημείωσε τέλος πως τα στέγαστρα είναι στις άμεσες προτεραιότητες τους. Σημαντικές επισημάνσεις για την αξία και τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Χρυσοπολίτισσας στην Κάτω Πάφος έκανε ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Γεώργιος Γεωργίου, ο οποίος συνόδευσε την Υφυπουργό Πολιτισμού κατά την παράδοση του έργου αναβάθμισης στον χώρο.

Ο Δρ. Γεωργίου χαρακτήρισε το μνημείο ως ένα από τα σημαντικότερα της Πάφου, επισημαίνοντας ότι ο αρχαιολογικός χώρος εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο της Πάφου που έχει εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια εκτεταμένη περιοχή, η οποία δεν περιορίζεται στον γνωστό περιφραγμένο χώρο με τα ψηφιδωτά, αλλά περιλαμβάνει και άλλα ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία εκτός αυτού.

«Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ένας τέτοιος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αναφερόμενος στο έργο που παραδόθηκε, έκανε λόγο για μια ουσιαστική τεχνική αναβάθμιση. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις πεζογέφυρες, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε ύψος σε σχέση με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό λειτουργεί θετικά, καθώς τα κατάλοιπα είναι μνημειακά κτήρια και η θέασή τους από ψηλότερο επίπεδο διευκολύνει την κατανόηση του χώρου από τον επισκέπτη. Θετική αξιολόγηση έκανε και για την επιλογή του δαπέδου, επισημαίνοντας ότι η διαφάνεια της κατασκευής επιτρέπει στον επισκέπτη να βλέπει και κάτω από την πεζογέφυρα, η οποία καλύπτει μεγάλη επιφάνεια.

Το συνολικό κόστος του έργου προσέγγισε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων στάθηκε στην οπτική ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου με το Μουσείο που προετοιμάζει ο Δήμος Πάφου, αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο. Όπως εκτίμησε, η σύνδεση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικά θετικά στοιχεία της παρέμβασης που παραδίδεται σήμερα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των στεγάστρων, ο Δρ. Γεωργίου υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια διαχρονική και διεθνή πρόκληση.

Οι σύγχρονες επεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ανέφερε, είναι αναγκαίες, ωστόσο παραμένουν επεμβάσεις που απαιτούν προσεκτική προσέγγιση. Από πολιτιστικής άποψης, όπως είπε, απαιτείται εκτενής συζήτηση και διαβούλευση στο πλαίσιο μιας διαεπιστημονικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όπως εξήγησε, η πολυπλοκότητα αυτή συνδέεται και με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο θέμα των στεγάστρων, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται συστηματικά για την εξεύρεση λύσης που θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου.