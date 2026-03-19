Λάρνακα: Δέκα χρόνια για να αναδείξουν ένα ψηφιδωτό

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 08:15

Είναι πραγματικά αδιανόητη η καθυστέρηση που παρατηρείται για ανάδειξη του σπάνιου ψηφιδωτού, που απεικονίζει σκηνές από τους Άθλους του Ηρακλή, το οποίο ανακαλύφθηκε στην ενορία Χρυσοπολίτισσας, στη Λάρνακα. Κι ενώ η σπουδαία ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι του 2016, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, ακόμα δεν έγινε εφικτό, να γίνει η κατάλληλη ανάδειξή του στον χώρο, όπου εντοπίστηκε. Έκτοτε η οδός Αγίου Νεοφύτου παραμένει κλειστή

Γράφει ο Βάσος Βάσου

2016-2026. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που οι ανασκαφές για το αποχετευτικό σύστημα στην οδό Αγίου Νεοφύτου, στην ενορία Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, έφεραν στην επιφάνεια ένα σπάνιο, σε αρχαιολογική αξία, ψηφιδωτό δάπεδο, στο οποίο απεικονίζονται σκηνές από τους Άθλους του Ηρακλή.

Δέκα χρόνια μετά, ακόμα να γίνει κατορθωτή η ορθή ανάδειξη και η περαιτέρω προβολή του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού ευρήματος, με τον συγκεκριμένο δρόμο έκτοτε να παραμένει κλειστός για την τροχαία κίνηση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε εφικτό να εξευρεθεί η χρυσή φόρμουλα, προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες και οι απαλλοτριώσεις γειτονικών κατοικιών, ώστε το ψηφιδωτό, που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο, ν’ αναδειχθεί στην τοποθεσία, όπου έχει ανακαλυφθεί (υπάρχει ειλημμένη απόφαση για τούτο), προκειμένου ν’ αποτελέσει μέρος του Αρχαιολογικού Πάρκου, που στοχεύει να δημιουργήσει ο Δήμος Λάρνακας, με την ενοποίηση του αρχαίου λιμανιού Κιτίου, του αρχαιολογικού χώρου Κιτίου και του αρχαιολογικού μουσείου της πόλης.

Ένα έργο (Αρχαιολογικό Πάρκο Λάρνακας), το οποίο επίσης «σκουριάζει», εδώ και αρκετά χρόνια στις ελληνικές καλένδες. Η τελευταία επίσημη ενημέρωση από την υφυπουργό Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου προς την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας, για το θέμα ανάδειξης του ψηφιδωτού με τους Άθλους του Ηρακλή, έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Τότε, με επιστολή της η κ. Κασσιανίδου γνωστοποιούσε τα ακόλουθα: «Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης τεμαχίου και κατεδάφισης οικίας παρά την οδό Αγίου Νεοφύτου, όπου βρίσκεται το ψηφιδωτό με την αναπαράσταση των Άθλων του Ηρακλή. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι στη διαδικασία οργάνωσης της ανασκαφής κι εξεύρεσης του αναγκαίου προσωπικού». Τρεισήμισι μήνες μετά, οι φορείς της Λάρνακας αναμένουν τις επόμενες εργασίες, που απαιτούνται, ώστε επιτέλους να γίνει κατορθωτή η πολυπόθητη ανάδειξη του ψηφιδωτού και ταυτόχρονα το άνοιγμα του δρόμου για την τροχαία κίνηση.

«Αρκετοί μήνες»…

Το ψηφιδωτό δάπεδο το οποίο απεικονίζει σκηνές από τους Άθλους του Ηρακλή ανακαλύφθηκε στο υπέδαφος της οδού Αγ. Νεοφύτου το καλοκαίρι του 2016, στο πλαίσιο των εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής.

Το γεγονός έτυχε ευρείας κάλυψης από ντόπια και ξένα ΜΜΕ, αποτελώντας - τότε - την είδηση των ημερών για τη Λάρνακα. Θυμίζουμε, ότι ο τότε έφορος Αρχαιοτήτων Γιώργος Φιλοθέου (πλέον έχει αφυπηρετήσει) είχε δηλώσει, ότι «τέτοια αριστουργήματα έρχονται στο φως κάθε 100 χρόνια», συμπληρώνοντας, πως "θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές για την πλήρη ανάδειξη του ψηφιδωτού". Δυστυχώς για τη Λάρνακα, οι "αρκετοί μήνες" μετατράπηκαν… σε αρκετά χρόνια (δέκα προς το παρόν) και ακόμα οι φορείς και οι πολίτες της πόλης αναμένουν την κατάλληλη ανάδειξη του χώρου, προκειμένου να μετατραπεί σ’ ένα σημαντικό σημείο αναφοράς.

Το συγκεκριμένο ψηφιδωτό έχει μήκος περίπου 20 μέτρων και η περιοχή όπου ανακαλύφθηκε εντάσσεται στα όρια του αρχαίου Κιτίου. Η ανακάλυψή του θεωρείται, από ειδικούς, ως μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, που έγιναν ποτέ στην Κύπρο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τον εντοπισμό του ψηφιδωτού είχε γίνει στις 14 Ιουλίου 2016. «Από γραπτές πηγές και επιγραφές γνωρίζουμε, ότι κατά τη ρωμαϊκή περίοδο το Αρχαίο Κίτιον έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του ρωμαϊκού πολιτισμού στην Κύπρο. Εντούτοις μέχρι σήμερα τα ρωμαϊκά κατάλοιπα στην πόλη είναι ελάχιστα», αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.