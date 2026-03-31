Επαναπατρίστηκε ακόμη μία αρχαιότητα από τις ΗΠΑ - Πώς εντοπίστηκε (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 14:10
Επαναπατρίστηκε ακόμη μία αρχαιότητα από τις ΗΠΑ - Πώς εντοπίστηκε (φώτος)

Πρόκειται για Προχοΐσκη της Λευκής Γραπτής V Κεραμικής της Κυπρο-Αρχαϊκής IΙ περιόδου (600-480 π.Χ.).

Μία ακόμη αρχαιότητα εντοπίστηκε να δημοπρατείται παράνομα στις ΗΠΑ και παραδόθηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού. 

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, η αρχαιότητα παραδόθηκε, στις 27 Μαρτίου 2026, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον.

Η αρχαιότητα, όπως ανφέρεται, εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία από Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο, και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται για Προχοΐσκη της Λευκής Γραπτής V Κεραμικής της Κυπρο-Αρχαϊκής IΙ περιόδου (600-480 π.Χ.).

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, καταλήγοντας, εκφράζει στην ανακοίνωσή του, τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Kleinfelter's Auction Inc. και τον δωρητή για την οικειοθελή παράδοση της αρχαιότητας στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον για τη συνεργασία και το συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

Δείτε φωτογραφίες:



