Την πρώτη της εκδήλωση φιλοξενεί σήμερα η ανακαινισμένη Πύλη Αμμοχώστου
Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 16:28
Την έναρξη της νέας της πορείας σηματοδοτεί σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η ανακαινισμένη Πύλη Αμμοχώστου, φιλοξενώντας την πρώτη της εκδήλωση, με τίτλο «Από το Κυπριακό Μουσείο στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου». Η εκδήλωση θα πραγματοποιείται στις 17:30 και αποτελεί συνδιοργάνωση των «Φίλων της Λευκωσίας» και του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα απευθύνουν χαιρετισμούς η πρόεδρος των «Φίλων της Λευκωσίας», Έλενα Τάνου, καθώς και ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, δρα Γιώργος Γεωργίου. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η έφορος Αρχαιοτήτων του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Ευτυχία Ζαχαρίου.

Η διάλεξη εστιάζει στη μετάβαση από το υφιστάμενο Κυπριακό Μουσείο στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, ένα έργο που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο παρουσίασης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο.

