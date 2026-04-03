Διευθυντής Τμ. Αρχαιοτήτων: Δεν ευθυνόμαστε εμείς για το «πάγωμα» των 18 μηνών στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 03.04.2026 16:32

Ο κ. Γεωργίου ξεκαθάρισε πως η μετάθεση της παράδοσης για τον Δεκέμβριο του 2027 αφορά την εργοληπτική εταιρεία, τονίζοντας πως η μεταφορά των 250.000 αρχαιοτήτων προϋποθέτει την ολοκλήρωση των κτηριακών υποδομών.

Οι καθυστερήσεις που καταγράφονται, και φτάνουν, σύμφωνα με αιτήματα του εργολάβου, περίπου τον ενάμιση χρόνο, αφορούν την ανέγερση του κτηρίου και όχι το έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, διευκρίνισε ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δρος Γιώργος Γεωργίου, επιχειρώντας να «αποκαταστήσει και να διορθώσει μια λανθασμένη εικόνα» που διαμορφώθηκε από πρόσφατα δημοσιεύματα, στο πλαίσιο της πρώτης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πύλη Αμμοχώστου, μετά την ανακαίνισή της.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που μεταδόθηκε προς την κοινή γνώμη μετά από επίσκεψη ομάδας βουλευτών στο εργοτάξιο, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ήταν ότι το έργο ολοκληρώνεται στα τέλη του 2027, με ενδεχόμενη καθυστέρηση πέραν των 18 μηνών.

Σημείωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο εργολάβος έχει ήδη υποβάλει αιτήματα για καθυστερήσεις περίπου ενάμιση έτους, με αποτέλεσμα η παράδοση του κτηρίου να μετατίθεται από τον Ιούνιο του 2026 στον Δεκέμβριο του 2027.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το έργο δεν αφορά μόνο την ανέγερση του κτηρίου, αλλά το σύνολο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο περιλαμβάνει την αρχαιολογική έκθεση και τη μεταφορά των αρχαιοτήτων.

Όπως εξήγησε, η κατασκευή του κτηρίου υλοποιείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ενώ το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι υπεύθυνο για το στήσιμο της έκθεσης και τη μετακόμιση των αρχαιοτήτων.

Τόνισε ακόμη ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από την παράδοση του κτηρίου, σημειώνοντας ότι αφορά περίπου 6.000 αντικείμενα προς έκθεση και περίπου 250.000 αρχαιότητες από τις αποθήκες του υφιστάμενου Κυπριακού Μουσείου.

Σε σχέση με τις ευθύνες, ανέφερε ότι, εφόσον οι καθυστερήσεις στην ανέγερση του κτηρίου θεωρούνται αιτιολογημένες, δεν υπάρχει λόγος να «ενορχηστρώνεται ένα κλίμα επίρριψης ευθυνών» προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη συνολική διάρκεια του έργου.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υλοποιήσει το δικό του σκέλος του έργου εντός των χρονικών και οικονομικών πλαισίων που έχουν τεθεί, μόλις οι κτηριακές υποδομές είναι έτοιμες.