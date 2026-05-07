Νέο πολυλειτουργικό πολιτιστικό κέντρο στην Αθηένου - Στεγάζεται στην πρώην Δημοτική Αγορά, έργο του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη

Δημοσιεύθηκε 07.05.2026 09:02

Τα εγκαίνια του νέου Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού Κέντρου Αθηένου, που στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 7 μ.μ., παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηένου, τα εγκαίνια του έργου θα τελέσει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας τελετής ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης θα εγκαινιάσει και το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), το οποίο λειτουργεί ήδη στο εσωτερικό του ίδιου κτιρίου.

Η πρώην Δημοτική Αγορά Αθηένου, που σχεδιάστηκε το 1949 από τον αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και για δεκαετίες αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς για την εμπορική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Το κτίριο είχε κηρυχθεί διατηρητέο, με στόχο τη διάσωση και επαναλειτουργία του.

Η αναπαλαίωση και μετατροπή του σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο υλοποιήθηκε ως πολεοδομικό έργο, με χρηματοδότηση κατά 80% από το κράτος και 20% από τον Δήμο Αθηένου. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε περίπου στα €2,2 εκατ., εκτός ΦΠΑ.

Την αρχιτεκτονική μελέτη ανέλαβε η ομάδα AA AA&U For Architecture, Art and Urbanism, με υπεύθυνο αρχιτέκτονα τον Σωκράτης Στρατής, ενώ την κατασκευή υλοποίησε η εταιρεία Milonas S & N Constructions Ltd.

Το νέο κέντρο θα φιλοξενεί χώρους εκδηλώσεων και εκθέσεων, καφενείο, ταχυδρομείο, το ΚΕ.ΠΟ., καθώς και τις δραστηριότητες του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου, ο οποίος αποκτά πλέον τη δική του μόνιμη στέγη.