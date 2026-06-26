Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης τζαμιού και σχολείου στον Αγιο Θωμά από την Τεχνική Επιτροπή

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 11:10

Βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του χωριού και αποτελεί αξιοσημείωτο παράδειγμα ενός μικρού αγροτικού θρησκευτικού κτίσματος χτισμένου με τοπική πέτρα.

Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης στο τζαμί και στο παρακείμενο σχολικό κτίριο στο χωριό Άγιος Θωμάς, στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς μεγάλης σημασίας για την Κύπρο", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Σύμφωνα με το UNDP στην Κύπρο, το τζαμί, το οποίο αναφέρεται σε γραπτές πηγές από τις αρχές του 19ου αιώνα, βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του χωριού και αποτελεί αξιοσημείωτο παράδειγμα ενός μικρού αγροτικού θρησκευτικού κτίσματος χτισμένου με τοπική πέτρα.

Το παρακείμενο σχολικό κτίριο, κατασκευασμένο σε ορθογώνια διάταξη τύπου "μακρυνάρι", αντανακλά την ίδια παραδοσιακή τέχνη. Οι εργασίες συντήρησης επικεντρώθηκαν στη σταθεροποίηση των κατασκευών, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό τους χαρακτήρα. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν καθαρισμό, δομικές επισκευές και αποκατάσταση βασικών χαρακτηριστικών, παράλληλα με βελτιώσεις στην γύρω περιοχή και την πρόσβαση των επισκεπτών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι πέραν από την προσπάθεια συντήρησης, το έργο αντικατοπτρίζει το τη δουλειά της Επιτροπής για την προστασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου ως κοινής κληρονομιάς για όλες τις κοινότητες.

"Αποκαθιστώντας χώρους πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας σε όλο το νησί, η Επιτροπή συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και καλλιεργώντας ένα μεγαλύτερο αίσθημα κοινής ιδιοκτησίας της πλούσιας και ποικίλης κληρονομιάς του νησιού", αναφέρει.

Από την ίδρυσή της, η Τεχνική Επιτροπή έχει επιβλέψει τη συντήρηση περισσότερων από 200 χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Κύπρο.

"Μέσω της δικοινοτικής της προσέγγισης, η Επιτροπή συνεχίζει να καταδεικνύει πώς η πρακτική συνεργασία μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων", καταλήγει.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΡ/ΗΦ)