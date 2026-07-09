Οικία Χατζηπαντελή στα Λιμνιά Αμμοχώστου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης - Είχε κηρυχθεί μνημείο από το 1971

Δημοσιεύθηκε 09.07.2026 13:33

Ανεγέρθηκε σε διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κυπριακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της ιστορικής οικίας Χατζηπαντελή στα Λιμνιά Αμμοχώστου ανακοίνωσε ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό έργο διατήρησης της κυπριακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η οικία, η οποία έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο από το 1971, ανεγέρθηκε σε διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κυπριακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενσωματώνει σε δεύτερη χρήση αρχιτεκτονικά μέλη και λιθανάγλυφα, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται τόσο από τον αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας όσο και από κατάλοιπα μεσαιωνικών κτισμάτων. Παράλληλα, διατηρεί παραδοσιακά διακοσμητικά λιθανάγλυφα, που ενισχύουν την ιστορική και αρχιτεκτονική της αξία.

Σύμφωνα με τον κ. Κτωρή, οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και αποκατάσταση της λιθοδομής, της στέγης και των πλινθόκτιστων στοιχείων, τη διατήρηση των ιστορικών λιθαναγλύφων και των αρχιτεκτονικών μελών, την αποκατάσταση των ξύλινων στοιχείων και των δαπέδων, καθώς και τη διαμόρφωση της αυλής και την αποκατάσταση του περιβόλου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε υπό την τεχνική καθοδήγηση του UNDP, στο πλαίσιο των δράσεων της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

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