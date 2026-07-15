Η πρόταση που κέρδισε τον διαγωνισμό για την αναδημιουργία του Πάρκου Γλυπτικής Μιχάλης Παυλίδης

Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 14:11

Οι 22 μελέτες που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό αναμένεται να παρουσιαστούν σε έκθεση, με τον χώρο και τον χρόνο πραγματοποίησής της να ανακοινώνονται προσεχώς.

Την πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την αναδημιουργία του Πάρκου Γλυπτικής Μιχάλης Παυλίδης στη Γεροσκήπου ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεροκηπίας, με στόχο τη μετατροπή του χώρου σε μητροπολιτικό πάρκο και τη δημιουργία του μεγαλύτερου χώρου πρασίνου και αναψυχής στην περιοχή.

Το πρώτο βραβείο, ύψους 25.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ομάδα των Χαράλαμπου Αριστοδήμου, Αγνής Δημητρίου, Ηλία Ηλία, Χριστίνας Ηλία, Κωνσταντίνου Κέλπη, Μάριου Κυριάκου, Παναγιώτη Τσαγγάρη και Χριστίνας Χαρπά.

Γλυπτικό έργο από το Πάρκο Γλυπτικής Μιχάλη Παυλίδη. Φωτ.: Στιγμιότυπο από βίντεο του Δήμου Ιεροκηπίας / Facebook.







Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, με αριθμό 18/2026, οργανώθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και συγκέντρωσε 22 συμμετοχές, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή στη βάση των κριτηρίων του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον Δήμο, σκοπός της διαδικασίας ήταν η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρότασης ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές και οικονομικές παραμέτρους του έργου. Στην ομάδα που απέσπασε το πρώτο βραβείο θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης και η υλοποίηση του έργου.

Οι προτάσεις που διακρίθηκαν

Το δεύτερο βραβείο, ύψους 15.000 ευρώ, απονεμήθηκε στον Ευάγγελο Πουρνάρα, ενώ το τρίτο βραβείο, ύψους 10.000 ευρώ, απέσπασε το KOMA Architects L.L.C., των Αιμίλης Κουστάη και Andres Macera.

Γλυπτικό έργο από το Πάρκο Γλυπτικής Μιχάλη Παυλίδη. Φωτ.: Στιγμιότυπο από βίντεο του Δήμου Ιεροκηπίας / Facebook.

Έπαινος, συνοδευόμενος από χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ομάδα των Χρύσως Ονησιφόρου, Χρίστου Προύση και Έλενας Μιχαόλα. Δεύτερος έπαινος, επίσης ύψους 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στους Μαρίνα Αβούρη, Γεώργιο Λαζαρίδη, Μαργαρίτα Μίχα, Πέτρο Παπαδόπουλο και Άννα Τσόκα.

Οι 22 μελέτες που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό αναμένεται να παρουσιαστούν σε έκθεση, με τον χώρο και τον χρόνο πραγματοποίησής της να ανακοινώνονται προσεχώς.

Στόχος ένα μητροπολιτικό πάρκο

Σε γραπτή δήλωσή του, ο δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός ανέφερε ότι στόχος του Δήμου είναι η αξιοποίηση και ανάπλαση έκτασης 24.000 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης.

«Σκοπός του Δήμου η μετατροπή του χώρου σε μητροπολιτικό πάρκο. Να καταστεί ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη Γεροσκήπου, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, μέσα από την υλοποίηση του έργου δημιουργούνται προοπτικές διασύνδεσης της κεντρικής πλατείας Γεροσκήπου με το παλαιό μεταξουργείο, μέσω του Πάρκου Μιχάλης Παυλίδης, με στόχο τη διαμόρφωση «ενός ενιαίου, εκτεταμένου και διάχυτου δημόσιου χώρου».