Στα €17 εκατ. το νέο κτήριο του Κρατικού Αρχείου στη Λευκωσία - Προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Δημοσιεύθηκε 18.07.2026 11:56

Το έργο θα περιλαμβάνει εσωτερικούς χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα 5.000 τ.μ. θα αφορούν υπόγειους χώρους.

Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό και την ανέγερση του νέου κτηρίου του Κρατικού Αρχείου στη Λευκωσία προκήρυξε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με την εκτιμώμενη αξία του έργου να ανέρχεται στα €17 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο θα περιλαμβάνει εσωτερικούς χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα 5.000 τ.μ. θα αφορούν υπόγειους χώρους. Προβλέπονται, επίσης, η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και χώρων στάθμευσης, η τοπιοτέχνηση και η περίφραξη του γηπέδου.

Μέσω του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, το Υφυπουργείο επιδιώκει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόταση για το κτήριο και τους υπαίθριους χώρους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, χωροταξικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, λειτουργικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κατασκευαστικά κριτήρια.

Στον αρχιτέκτονα που θα εξασφαλίσει το πρώτο βραβείο θα ανατεθούν η ολοκλήρωση της μελέτης και η επίβλεψη της υλοποίησης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το Υφυπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή της Α΄ Φάσης, ενώ η Β΄ Φάση θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Βραβεία έως €72.500

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τρία βραβεία, ύψους €72.500, €54.500 και €36.500 αντίστοιχα. Παράλληλα, μπορούν να απονεμηθούν έως τρεις έπαινοι, ύψους €14.500 ο καθένας.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Πολιτισμού, του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ, ενώ επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η ελληνική. Τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

Η προθεσμία για την υποβολή ερωτήσεων λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι απαντήσεις θα δημοσιοποιηθούν έως τις 12 Οκτωβρίου. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 14:00 της 20ής Νοεμβρίου 2026. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 20 Ιανουαρίου 2027.