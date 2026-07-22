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Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων αναζητεί τον Επίτροπο της Κυπριακής συμμετοχής στη Biennale 2027
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 18:11
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων αναζητεί τον Επίτροπο της Κυπριακής συμμετοχής στη Biennale 2027

Μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος - Σε επόμενο στάδιο θα προκηρυχθεί η θέση του Επιμελητή από κοινού με το Υφ. Πολιτισμού

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του Επιτρόπου (Commissioner) της κυπριακής συμμετοχής στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της La Biennale di Venezia 2027 απευθύνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής συμμετοχής και αφορά την επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τον θεσμικό, διοικητικό και οργανωτικό συντονισμό της κυπριακής παρουσίας στη διεθνή διοργάνωση.

Η 20ή Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής θα πραγματοποιηθεί με κεντρική θεματική «Do Architecture - For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality», καλώντας τις εθνικές συμμετοχές να διερευνήσουν τον ρόλο της αρχιτεκτονικής ως εργαλείου που μπορεί να συμβάλει στη συνύπαρξη, την ανθεκτικότητα και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προκλήσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε επόμενο στάδιο το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα προκηρύξουν από κοινού ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή Επιμελητή (Curator), ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη της επιμελητικής πρότασης και την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Biennale Αρχιτεκτονικής του 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ανοικτής πρόσκλησης για το θεσμικό πλαίσιο, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία αξιολόγησης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 16:00.

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Αρχιτεκτονική
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
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