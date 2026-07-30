Τηλεδιασκέψεις, τριετής θητεία και αλλαγές στις εκλογές προτείνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου - Συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10.30, στο οίκημα του Συλλόγου (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37), με βασικό αντικείμενο την έγκριση σειράς τροποποιήσεων του Καταστατικού που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τον τρόπο σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων, με πρόβλεψη για συμμετοχή τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης και άλλων τεχνολογικών μέσων, καθώς και τον καθορισμό διαδικασιών ταυτοποίησης και άσκησης του δικαιώματος ψήφου από απόσταση.

Παράλληλα, προβλέπεται ο συνυπολογισμός των μελών που συμμετέχουν εξ αποστάσεως για τη διαπίστωση απαρτίας, καθώς και η τήρηση ενιαίας διαδικασίας καταγραφής των συμμετεχόντων.

Στο τραπέζι τίθεται επίσης νέα διαδικασία εκλογής των έντεκα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο, όπως αναφέρεται, τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των Επαρχιακών Τμημάτων και τον καθορισμό διαδικασίας ανάδειξης επιλαχόντων μελών.

Μεταξύ των προτεινόμενων τροποποιήσεων περιλαμβάνεται ακόμη ο περιορισμός των συνεχόμενων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο, με δυνατότητα επανυποβολής υποψηφιότητας μετά την παρέλευση μίας πλήρους θητείας εκτός Συμβουλίου.

Προτείνεται επίσης η αύξηση της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από δύο σε τρία χρόνια, η μεταβολή του μέγιστου χρονικού διαστήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από 18 σε 20 μήνες και η διεξαγωγή της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης κάθε 36, αντί κάθε 24, μήνες.

Παράλληλα, εισηγείται η διευκρίνιση του τρόπου υπολογισμού του απαιτούμενου ποσοστού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, μετά την ψήφιση των τροποποιήσεων αυτές θα υποβληθούν στον Έφορο Σωματείων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταχώρισης και έγκρισης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συγκληθεί η 36η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, η οποία θα διεξαχθεί με βάση τις νέες πρόνοιες του Καταστατικού.

Δεύτερο θέμα η μεταβίβαση μετοχών

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η έγκριση ψηφίσματος για την αποδοχή, μέσω δωρεάς, δύο από τις τέσσερις μετοχές που κατέχει ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) στη ΜΕΔΣΚ Λτδ προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Η μεταβίβαση εντάσσεται στις ενέργειες για την αδρανοποίηση του ΣΠΜΑΚ και, σύμφωνα με τον Σύλλογο, αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας της θεσμικής παρουσίας και εκπροσώπησής του στη ΜΕΔΣΚ Λτδ, καθώς και στη διατήρηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του προς όφελος των μελών του.

Η προσέλευση και εγγραφή των μελών θα πραγματοποιηθεί από τις 10:15 έως τις 10:30, ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζεται για τις 11:30.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxpU5XKsfUbXRd-nzPh8IOMd1x853jgJJa6ETFtw3DEqemAQ/viewform