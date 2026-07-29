Προσιτή στέγη με μεσογειακό χαρακτήρα: Η πρόταση που κέρδισε το Α΄ Βραβείο στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 10:33

Το αρχιτεκτονικό γραφείο counter:current, με τους Ευτύχιο Σαββίδη και Μαρίζα Δαούτη, προτείνει ένα μοντέλο κατοίκησης που δίνει προτεραιότητα στους κοινόχρηστους χώρους, το πράσινο και το μεσογειακό τοπίο.

Στους κοινόχρηστους χώρους, τη δημιουργία μιας ζωντανής γειτονιάς και τη διατήρηση του μεσογειακού τοπίου εστιάζει η πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου counter:current, με τους Ευτύχιο Σαββίδη και Μαρίζα Δαούτη, η οποία απέσπασε το Α΄ Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τις Οικιστικές Μονάδες Ποιοτικής Προσιτής Στέγης προς Ενοικίαση στη Λεμεσό.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρουσιάζει τη μελέτη που απέσπασε το Α΄ Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τις Οικιστικές Μονάδες Ποιοτικής Προσιτής Στέγης προς Ενοικίαση στη Λεμεσό (Τεμάχιο 3), αναδεικνύοντας τη σημασία των κοινόχρηστων χώρων και της τοπιοτέχνησης στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου οικιστικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το ισόγειο κάθε κτιρίου οργανώνεται γύρω από υπόστεγους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τόσο τις ζώνες κυκλοφορίας, όπως η είσοδος, η πρόσβαση στις κατοικίες και ο πυρήνας κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, όσο και χώρους παραμονής που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους σε άμεση επαφή με το κεντρικό αίθριο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας ενιαίος κοινόχρηστος χώρος που εκτείνεται στα δύο κτίρια κάθε συγκροτήματος και συνδέεται με το φυτεμένο αίθριο και τα καθιστικά.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τη χωρική και οπτική σύνδεση των κοινόχρηστων χώρων με τα μονοπάτια που ενώνουν τα επιμέρους συγκροτήματα, καθώς και με τους υπαίθριους χώρους αναψυχής και στάθμευσης. Οι χώροι αναψυχής οργανώνονται σε τρεις διακριτές ενότητες, μία για άθληση, μία για παιχνίδι και μία για ήπια δραστηριότητα με καθιστικά, ενώ οι χώροι στάθμευσης τοποθετούνται περιμετρικά του οικοπέδου, αξιοποιώντας τη φυσική κλίση του εδάφους ώστε να ενσωματώνονται διακριτικά στο τοπίο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη φύτευση, με πρόβλεψη για ενδημικά και ξηρανθεκτικά είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες. Η μελέτη προτείνει, μεταξύ άλλων, μυρτιές, σχίνους, λυγαριές, λεβάντα, ρίγανη, θυμάρι και μελισσόχορτο, καθώς και δέντρα όπως ελιές, μουριές, κιτρομηλιές, αμυγδαλιές, κυπαρίσσια και πεύκα.

Όπως σημειώνεται, στόχος της τοπιοτέχνησης είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος και ευνοϊκού μικροκλίματος, διατηρώντας παράλληλα τον λιτό χαρακτήρα του μεσογειακού τοπίου της Λεμεσού. Στο ίδιο πλαίσιο, οι διαδρομές και οι χώροι αναψυχής προτείνεται να κατασκευαστούν από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο (πουρρί), ενώ στους χώρους στάθμευσης προβλέπεται η χρήση υδατοπερατών κυβόλιθων, με στόχο τον περιορισμό των αδιαπέραστων τεχνητών επιφανειών.