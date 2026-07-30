Λεμεσός: Προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον Β’ Πόλο Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός του Β’ Πόλου Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με την προκήρυξη ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον γενικό χωροταξικό σχεδιασμό της νέας πανεπιστημιούπολης στο κέντρο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το ΤΕΠΑΚ, ο διαγωνισμός αποτελεί σημαντικό βήμα για την επέκταση του Πανεπιστημίου και τη δημιουργία σύγχρονων πανεπιστημιακών υποδομών, που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές του ανάγκες.

Ο Β’ Πόλος Ανάπτυξης θα αναπτυχθεί στο τεμάχιο του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και στο γειτονικό τεμάχιο της Α’ Τεχνικής Σχολής, τα οποία παραχωρήθηκαν στο ΤΕΠΑΚ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2024. Η ανάπτυξη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, σύγχρονης και βιώσιμης πανεπιστημιούπολης στο κέντρο της πόλης.

Μέσα από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό επιδιώκεται η επιλογή μιας ολοκληρωμένης πρότασης υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας, που θα συνδυάζει λειτουργικότητα, βιωσιμότητα, προσβασιμότητα και σεβασμό στον αστικό και κοινωνικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η διαδικασία διεξάγεται σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το οποίο έχει αναλάβει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού.

Σε ανάρτησή του, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, σημειώνει ότι η προκήρυξη σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για τη Λεμεσό, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανοικτού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος που θα υπηρετεί την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνία για τις επόμενες δεκαετίες.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί για τις 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 12.30.

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