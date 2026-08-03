Σε εξέλιξη έργα άνω των €2 εκατ. στη Μονή Αγίου Ηρακλειδίου

Η δημιουργία νέων υποδομών και η τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό της Επαρχίας Λευκωσίας, αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους, αναφέρει σε ανάρτησή του στο X το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή την επίσκεψη της Υφυπουργού, Βασιλικής Κασιανίδου, στον χώρο.

Όπως αναφέρεται, η Υφυπουργός διαπίστωσε κατά την επίσκεψή της ότι τα έργα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιείται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι τα έργα συντήρησης θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία και ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, συνεχίζει το Υφυπουργείο, οι εργασίες θα ενισχύσουν τη λειτουργικότητα του χώρου και θα βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Το κτίριο της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο κοινόβιο, το οποίο φιλοξενεί αρκετές μοναχές. Ο Άγιος Ηρακλείδιος, με καταγωγή από την περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η Γαλάτα, κατηχήθηκε από τους Αποστόλους Παύλο, Βαρνάβα και Μάρκο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, και διετέλεσε Επίσκοπος Ταμασού.