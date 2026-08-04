«RE:FRAME – Υποδομές Επανάχρησης»: Η σκαλωσιά ως τρισδιάστατος κάνναβος δημιουργίας

Με επίκεντρο την κυκλική οικονομία, την επανάχρηση υλικών και τη συλλογική κατασκευή, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργανώνει το Θερινό Εργαστήριο 2026 με τίτλο «RE:FRAME – Υποδομές Επανάχρησης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές Αρχιτεκτονικής και νέους αρχιτέκτονες, οι οποίοι θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν μια συλλογική αρχιτεκτονική εγκατάσταση σε πραγματική κλίμακα.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοίνωσε τη διοργάνωση του Θερινού Εργαστηρίου 2026 με τίτλο «RE:FRAME – Υποδομές Επανάχρησης», το οποίο τελεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, με επιστημονική επιμέλεια των Γρηγόρη Καλνή και Χάρη Σολωμού, σε συνεργασία με τη Scaffolding Solutions, και θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας συλλογικής αρχιτεκτονικής εγκατάστασης σε κλίμακα 1:1.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η δράση επιχειρεί να ανατρέψει τη συμβατική γραμμική λογική της κατασκευής, όπου τα υλικά εξάγονται, χρησιμοποιούνται και τελικά απορρίπτονται. Αντίθετα, ο σχεδιασμός θα ξεκινά από υλικά που υπάρχουν ήδη διαθέσιμα, όπως ξυλεία, παλέτες, πάνελ, μεταλλικά στοιχεία, υφάσματα και εξαρτήματα προηγούμενων κατασκευών.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η επανάχρηση αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως περιβαλλοντική επιλογή, αλλά και ως σχεδιαστική και παιδαγωγική μέθοδος, μέσα από την οποία επανεξετάζονται η αξία της ύλης, η σχέση του προσωρινού με το μόνιμο και ο ρόλος του αρχιτέκτονα στη συλλογική παραγωγή του χώρου.

Σκαλωσιά ως αρχιτεκτονική υποδομή

Κεντρικό στοιχείο του εργαστηρίου αποτελεί μια κοινή προσωρινή υποδομή σκαλωσιάς, η οποία μετατρέπεται από βοηθητικό εργαλείο κατασκευής σε βασικό τρισδιάστατο κάνναβο. Πάνω σε αυτήν θα μπορούν να προσαρτώνται, να μετακινούνται ή να αντικαθίστανται διαφορετικές χωρικές παρεμβάσεις, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας ανοιχτής και μεταβαλλόμενης εγκατάστασης.

Το εργαστήριο βασίζεται στις αρχές της κοινής υποδομής, της επανάχρησης υλικών, της αναστρεψιμότητας μέσω αποσυναρμολογούμενων συνδέσεων και της δυνατότητας τα στοιχεία να αποκτήσουν «επόμενη ζωή» μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες αναπτύσσοντας παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σκίαση, τη ροή του αέρα, τη διαχείριση του νερού, το φιλτράρισμα του φωτός, τη δημιουργία καθιστικών, επιφανειών εργασίας και χώρων φύτευσης. Οι επιμέρους κατασκευές θα λειτουργούν τόσο αυτόνομα όσο και ως τμήματα μιας ενιαίας συλλογικής εγκατάστασης δημόσιας χρήσης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους αρχιτέκτονες και φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών από το πρώτο έως το πέμπτο έτος, οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού. Προβλέπεται επίσης περιορισμένος αριθμός θέσεων για φοιτητές συναφών κλάδων, όπως ο σχεδιασμός, η μηχανική, οι κατασκευές και η ψηφιακή παραγωγή.

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα από το πέμπτο προς το πρώτο έτος, με στόχο την ισότιμη εκπροσώπηση των πανεπιστημίων, ενώ θα ληφθεί υπόψη και η σειρά υποβολής των αιτήσεων.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 60 ευρώ, ενώ παρέχονται ημιδιατροφή, ομαδικό σχέδιο προσωπικών ατυχημάτων, βασικά εργαλεία, μέσα ατομικής προστασίας και τεχνική επίβλεψη. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό φορητό υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό σχεδίασης, καθώς και βασικά υλικά χειρόγραφης σχεδίασης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταβολή του τέλους συμμετοχής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα σηματοδοτηθεί στις 2 Οκτωβρίου με ανοικτή δημόσια εκδήλωση, κατά την οποία θα παρουσιαστεί η συλλογική εγκατάσταση, σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να μεταβάλλεται, να αποσυναρμολογείται και να επαναχρησιμοποιείται σε νέες εφαρμογές.

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