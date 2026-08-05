Υπεγράφη το συμβόλαιο για την ανέγερση αμφιθεάτρου στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Γράφει η Κική Περικλέους

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς η υπογραφή του συμβολαίου που αφορά το έργο της «Ανέγερσης Αμφιθεάτρου στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς» με την Ανάδοχο Εταιρεία Μultibuild Ltd για το ποσό των €2.657.590 πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις πολιτιστικές υποδομές της περιοχής και θα συμπληρώσει τον ήδη αναβαθμισμένο προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, δημιουργώντας έναν σύγχρονο και λειτουργικό πυρήνα πολιτισμού και εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης.

Το νέο αμφιθέατρο θα είναι χωρητικότητας 490 θέσεων και 14 θέσεων ΑΜΕΑ. Θα ξεχωρίζει για τη μοναδική πανοραμική θέα προς τον Κόλπο της Χρυσοχούς, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό περιβάλλον για τη φιλοξενία πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, τόσο τοπικής όσο και παγκύπριας εμβέλειας.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός 16 μηνών. Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς κάνει ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ενισχύσουν την πολιτιστική ζωή και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους τους συνεργάτες του, την Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, τους μελετητές του έργου και τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια που οραματίστηκαν και προώθησαν την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον τέως Δήμαρχο κ. Άγγελο Γεωργίου και στον τέως Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την έμπνευση και τον σχεδιασμό του έργου.