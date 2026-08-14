Η πολιτιστική κληρονομιά και η καινοτομία αναδεικνύουν το Πεκίνο σε Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής για το 2029

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής για την Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής, της οποίας προεδρεύει ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Dominique Perrault.

Το πρόγραμμα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής UNESCO–UIA, το οποίο δημιουργήθηκε από κοινού από την UNESCO και τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η αρχιτεκτονική, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά στην προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Κάθε τρία χρόνια, η UNESCO ανακηρύσσει την πόλη που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής UNESCO–UIA.

Το Πεκίνο επιλέχθηκε για την εξαιρετική ικανότητά του να συνδυάζει μία από τις πλουσιότερες αρχιτεκτονικές κληρονομιές στον κόσμο με ένα όραμα στραμμένο προς το μέλλον και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ο ιστορικός αστικός ιστός του, τα επιτυχημένα έργα αστικής ανάπλασης και η ζωντανή αρχιτεκτονική του κουλτούρα καταδεικνύουν πώς η πολιτιστική κληρονομιά, η καινοτομία και η ζωή της κοινότητας μπορούν να αλληλοενισχύονται, συμβάλλοντας στη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων.

Με κεντρικό θέμα «Back to Balance» («Επιστροφή στην Ισορροπία»), το Πεκίνο 2029 θα αναδείξει την αρχιτεκτονική ως γέφυρα ανάμεσα στον πολιτισμό, τη φύση και τον άνθρωπο. Μέσα από εκθέσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και δημόσιες εκδηλώσεις, η πόλη θα επιδιώξει να ενισχύσει τον διεθνή διάλογο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο το δομημένο περιβάλλον μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού αστικού μέλλοντος.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει εκ νέου την κοινή δέσμευση της UNESCO και της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) να θέσουν την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στο επίκεντρο της διεθνούς συνεργασίας. Ακολουθεί, παράλληλα, την πρόσφατη ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων της UIA 2026 στη Βαρκελώνη, η οποία αποτελεί την τρέχουσα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Αρχιτεκτονικής.

Το Συνέδριο συγκέντρωσε αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, ερευνητές, φοιτητές, δημόσιους αξιωματούχους και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών από όλο τον κόσμο, με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η αρχιτεκτονική μπορεί να ανταποκριθεί στις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η κοινωνική συμπερίληψη.

Χτίζοντας πάνω στην παρακαταθήκη του Ρίο ντε Τζανέιρο (2020), της Κοπεγχάγης (2023) και της Βαρκελώνης (2026), το Πεκίνο θα επιδιώξει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, αρχιτεκτόνων, πανεπιστημίων, πολιτιστικών οργανισμών και τοπικών κοινοτήτων, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική μπορεί να μεταφράζει τις διεθνείς δεσμεύσεις σε πραγματικούς τόπους όπου οι άνθρωποι ζουν, μαθαίνουν, εργάζονται και ευημερούν.

Με πληροφορίες από unesco.org