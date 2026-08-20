Πώς θα είναι το νέο Θέατρο και Πολιτιστικό Κέντρο στην κατεχόμενη Λευκωσία - Το κόστος και τι προβλέπει το έργο (φώτο)

Το νέο Θέατρο και Πολιτιστικό Κέντρο στην κατεχόμενη Λευκωσία σχεδιάζεται ως ένας ευρύτερος πυρήνας πολιτισμού και τεχνών, με δύο αίθουσες παραστάσεων, χώρους εκπαίδευσης και δημιουργίας, αλλά και μια μεγάλη υπαίθρια πλατεία που θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις περίπου 1.000 ατόμων. Η σύμβαση για την ολοκλήρωσή του ανέρχεται στα 330 εκατ. τουρκικές λίρες, με το κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του τ/κ Δήμου Λευκωσίας.

Η πορεία του έργου δε πέρασε από πολλές διακοπές και επανασχεδιασμούς. Όπως συμβαίνει και στις ελεύθερες περιοχές, η ιδέα διατυπώθηκε αρκετά χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 1996, με τη διαδικασία σχεδιασμού να αρχίζει την επόμενη χρονιά. Το έργο πέρασε έκτοτε από διάφορες φάσεις, μέχρι που η κατασκευή σταμάτησε το 2012, αφήνοντας το κτήριο ημιτελές.

Το 2022 παρουσιάστηκε νέος σχεδιασμός για την ολοκλήρωσή του και την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, ωστόσο χρειάστηκαν ακόμη τέσσερα χρόνια μέχρι τις 18 Αυγούστου 2026, οπότε υπογράφηκε η νέα σύμβαση και το έργο μπήκε ξανά σε τροχιά ολοκλήρωσης. Στόχος, πάντως, είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν εγκαίρως, ώστε το νέο κέντρο να φιλοξενήσει το 24ο Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου το 2028.

Δύο θεατρικές αίθουσες, μουσείο και βιβλιοθήκη

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε παρουσιάσει ο τ/κ Δήμος Λευκωσίας, το κτήριο προβλέπεται να διαθέτει κεντρική αίθουσα 500 θέσεων και μικρότερη αίθουσα 180 θέσεων, καθώς και χώρους για ορχήστρες και παραστατικές τέχνες.

Το κτήριο προβλέπεται να διαθέτει κεντρική αίθουσα 500 θέσεων και μικρότερη αίθουσα 180 θέσεων, καθώς και χώρους για ορχήστρες και παραστατικές τέχνες.

Στο υπόγειο προβλέπεται εργαστήριο κατασκευής σκηνικών, ενώ στο συγκρότημα σχεδιάζεται να στεγαστούν επίσης μουσείο, χώροι εκπαίδευσης για τις παραστατικές τέχνες, διοικητικά γραφεία και δημοτική βιβλιοθήκη.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό κατέχει και ο περιβάλλων χώρος. Μπροστά από το θέατρο προβλέπεται η δημιουργία Πλατείας Πολιτισμού και Τεχνών, με υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων.

Η πλατεία σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να φιλοξενεί υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες μουσικές εκδηλώσεις, ενώ προβλέπονται επίσης δενδροφυτεύσεις και χώροι πρασίνου.

Μέρος μιας ευρύτερης ανάπλασης

Το Θέατρο και Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού ανάπλασης της περιοχής του παλιού τερματικού σταθμού της Λευκωσίας.

Η συνολική έκταση του σχεδίου, μαζί με το υφιστάμενο δημοτικό κτήριο, το θέατρο και τον τερματικό σταθμό, ανέρχεται σε περίπου 33.000 τετραγωνικά μέτρα. Από αυτά, περίπου 15.000 τ.μ. προβλέπεται να διαμορφωθούν ως δημόσιοι ανοικτοί χώροι, με πράσινο, πλατείες και πεζόδρομους.

Ο ευρύτερος σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο τερματικό σταθμό, εμπορικές και άλλες χρήσεις, καθώς και χώρους στάθμευσης.