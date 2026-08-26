Προς πώληση νησί στη Βενετία με φρούριο από την εποχή του Ναπολέοντα

Ένα ολόκληρο νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, με φρούριο που χτίστηκε κατά την εποχή του Ναπολέοντα, δύο ιδιωτικά αγκυροβόλια και 5.700 τετραγωνικά μέτρα γης τίθεται προς πώληση.

Πρόκειται για το Κρεβάν, στη Βόρεια Λιμνοθάλασσα, μόλις λίγα λεπτά με το πλοίο από το Μπουράνο και το Τορτσέλο.

Βρίσκεται περίπου επτά χιλιόμετρα από τη Βενετία και διατηρεί ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, με γκαζόν, ώριμα δέντρα, καλλωπιστικά φυτά και οπωροφόρα δέντρα που περιβάλλουν το κεντρικό κτίριο, ενώ μονοπάτια διασχίζουν το χώρο και οδηγούν στα δύο ιδιωτικά αγκυροβόλια.

Το Κρεβάν διαθέτει επίσης ένα μικρό εσωτερικό κανάλι.

Το χαρακτηριστικό του είναι το φρούριο των 215 τετραγωνικών μέτρων, μια υπενθύμιση του στρατιωτικού παρελθόντος του νησιού.

Το πρώτο οχυρό χτίστηκε το 1806, κατά τη διάρκεια της ναπολεόντειας κυριαρχίας, όταν το νησί έγινε μέρος του αμυντικού συστήματος που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο της πρόσβασης στη Βενετία.

Η οχύρωση στη συνέχεια επεκτάθηκε υπό αυστριακή κυριαρχία. Το 1866, όταν το Βένετο προσαρτήθηκε στο Βασίλειο της Ιταλίας, το Κρεβάν πέρασε στο ιταλικό κράτος και συνέχισε να εξυπηρετεί στρατιωτική λειτουργία μέχρι τα χρόνια που ακολούθησαν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο αργότερα το νησί έγινε ιδιωτικό, με το φρούριο να μετατρέπεται για οικιστική χρήση.

Η σημερινή του εμφάνιση αντικατοπτρίζει επίσης το έργο αποκατάστασης που ξεκίνησε το 1996, όταν το κτίριο αναστηλώθηκε προσεκτικά διατηρώντας την αρχική του δομή. Το φρούριο τώρα περιλαμβάνει τέσσερα κύρια δωμάτια και δύο μπάνια και είναι εξοπλισμένο με τρεχούμενο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και κλιματισμό.

Το νησί περιλαμβάνει επίσης βοηθητικές κατασκευές, μεταξύ των οποίων και τα δωμάτια του επιστάτη. Οι τοπικοί πολεοδομικοί κανονισμοί επιτρέπουν την ενοποίηση αυτών των κτιρίων, δημιουργώντας την ευκαιρία για επέκταση της οικιστικής επιφάνειας.

Το νησί παίρνει το όνομά του από το κανάλι Κρεβάν που εκτείνεται παράλληλα με αυτό. Σύμφωνα με μια τοπική παράδοση, το όνομα μπορεί με τη σειρά του να συνδέεται με έναν Φραγκισκανό μοναχό που λέγεται ότι συμμετείχε στην ανακατασκευή του κοντινού μοναστηριού του Αγίου Φραγκίσκου του Ντεζερότο. Το ακίνητο απολαμβάνει θέα στο Μπουράνο και το Τορτσέλο, στην καρδιά της Βόρειας Λιμνοθάλασσας.

(ΚΥΠΕ-ANSAmed/ΚΧΡ/ΗΦ)