Ηλίας Ζέγγελης | Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας αρχιτέκτονας - Η ιδιαίτερη σχέση του με την Κύπρο

Τον Ηλία Ζέγγελη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς αρχιτεκτονικής, αποχαιρετά ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μακρά πορεία του στην αρχιτεκτονική, τη διδασκαλία, αλλά και στους δεσμούς που είχε αναπτύξει με την Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος σημειώνει ότι ο Ηλίας Ζέγγελης, ως αρχιτέκτονας, διανοητής και δάσκαλος, άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην αρχιτεκτονική σκέψη και εκπαίδευση, επηρεάζοντας μέσα από το έργο, τη διδασκαλία και την κριτική του προσέγγιση γενιές αρχιτεκτόνων διεθνώς.

Ο Ηλίας Ζέγγελης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937 και σπούδασε στην Architectural Association (AA) του Λονδίνου, από όπου αποφοίτησε το 1961. Λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε στην ίδια σχολή τη μακρά διδακτική του πορεία.

Το 1975 συνίδρυσε, μαζί με τους Rem Koolhaas, Zoe Zenghelis και Madelon Vriesendorp, το Office for Metropolitan Architecture (OMA), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση νέων αρχιτεκτονικών προσεγγίσεων γύρω από την πόλη, τη μητρόπολη και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Αργότερα, μαζί με την Ελένη Gigantes, ίδρυσε το Gigantes Zenghelis Architects, συνεχίζοντας την αρχιτεκτονική του δραστηριότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Δάσκαλος της Zaha Hadid

Κεντρικό κομμάτι της ζωής και του έργου του υπήρξε η διδασκαλία. Ο Ηλίας Ζέγγελης δίδαξε σε ορισμένες από τις σημαντικότερες σχολές αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου να επισημαίνει ότι επηρέασε διαδοχικές γενιές αρχιτεκτόνων. Ανάμεσα στους φοιτητές του υπήρξε και η διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Zaha Hadid.

© Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Η συνολική του προσφορά στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση αναγνωρίστηκε διεθνώς και το 2000 τιμήθηκε από το Royal Institute of British Architects (RIBA) με το Annie Spink Award for Excellence in Architectural Education.

Οι δεσμοί του με την Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωση γίνεται στη σχέση που είχε αναπτύξει ο Ηλίας Ζέγγελης με την Κύπρο και την κυπριακή αρχιτεκτονική κοινότητα. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Νέο Κυπριακό Μουσείο, συμμετέχοντας στην αξιολόγηση των προτάσεων για ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά έργα που σχεδιάστηκαν στην Κύπρο. Παράλληλα, στις 22 Οκτωβρίου 2014 είχε βρεθεί στην Κύπρο ως προσκεκλημένος ομιλητής στην Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Πάνου Κουλέρμου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης είχε παρουσιάσει τη διάλεξη με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Πόλη: Πλαίσιο, Κέντρο και Όριο», σε μια παρουσία που, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, αποτέλεσε σημαντική στιγμή συνάντησης και ουσιαστικού διαλόγου με την αρχιτεκτονική κοινότητα της Κύπρου.

«Η παρακαταθήκη του Ηλία Ζέγγελη υπερβαίνει το ίδιο το αρχιτεκτονικό του έργο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον Σύλλογο να υπογραμμίζει ότι αυτή βρίσκεται στις ιδέες που καλλιέργησε, στην κριτική προσέγγισή του απέναντι στην αρχιτεκτονική και την πόλη και, κυρίως, στους αρχιτέκτονες που δίδαξε και επηρέασε στη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πορείας πολλών δεκαετιών.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποχαιρετά τον Ηλία Ζέγγελη «με σεβασμό», τιμώντας τη σημαντική προσφορά του στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και την αρχιτεκτονική εκπαίδευση, καθώς και τους δεσμούς που ανέπτυξε με την Κύπρο.

«Το έργο και η διδασκαλία του αποτελούν μια σημαντική αρχιτεκτονική παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές», καταλήγει η ανακοίνωση.