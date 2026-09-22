Κέντρο Τεχνών Λεμεσού: Προκηρύχθηκε ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - Ποιοι συμμετέχουν στην Κριτική Επιτροπή

Ο Δήμος Λεμεσού προκήρυξε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής του νέου Κέντρου Τεχνών Λεμεσού (Limassol Arts Centre), ενός έργου με εκτιμώμενο προϋπολογισμό €25,5 εκατ., χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός είναι ενός σταδίου και, σύμφωνα με τον Δήμο, στόχος είναι η επιλογή της καλύτερης δυνατής πρότασης από πολεοδομική, αρχιτεκτονική, αισθητική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, οικονομική και λειτουργική άποψη. Στον αρχιτέκτονα ή την ομάδα που θα εξασφαλίσει το πρώτο βραβείο θα ανατεθεί στη συνέχεια η ολοκλήρωση της μελέτης και η επίβλεψη της υλοποίησης του έργου.

Το Κέντρο Τεχνών Λεμεσού προορίζεται να αποτελέσει νέα πολιτιστική υποδομή για την πόλη, φιλοξενώντας και υποστηρίζοντας δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλλιτεχνική παραγωγή, την έρευνα, τη συνεργασία δημιουργών και τη συμμετοχή του κοινού. Το έργο εντάσσεται στην Πολιτιστική Στρατηγική Λεμεσού 2024–2034 και χαρακτηρίζεται από τον Δήμο ως υποδομή στρατηγικής σημασίας για την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.

Η ανάπτυξη θα χωροθετηθεί στον χώρο «Επαμεινώνδα», δυτικά του ποταμού Γαρύλλη, στην οδό Αιόλου, κοντά στον Β΄ Πόλο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και στην περιοχή του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν αρχιτέκτονες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, καθώς και πολυεπιστημονικές ομάδες με επικεφαλής αρχιτέκτονα, γραφεία μελετών και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που πληρούν τους όρους της προκήρυξης. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.

Της Κριτικής Επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος Λεμεσού και αρχιτέκτονας Γιάννης Αρμεύτης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης οι αρχιτέκτονες Γιώργος Γεωργίου, εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, Βασιλική Κωνσταντίνου από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Λεμεσού, Ανδριανή Χαραλάμπους, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και Μαρκέλλα Μενοίκου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Συμμετέχουν ακόμη η cultural manager Georgia Dötzer, η Λουλή Μιχαηλίδου από τον χώρο της θεωρίας και επιμέλειας σύγχρονης τέχνης και της πολιτιστικής διαχείρισης, ο καλλιτέχνης Χριστόδουλος Παναγιώτου και ο σκηνοθέτης θεάτρου και σχεδιαστής φωτισμού Στέφανος Δρουσιώτης.

Για τις καλύτερες προτάσεις προβλέπονται χρηματικά βραβεία, με το πρώτο βραβείο να ανέρχεται στις €100.000, το δεύτερο στις €75.000 και το τρίτο στις €50.000. Η Κριτική Επιτροπή μπορεί επίσης να απονείμει μέχρι δύο εύφημες μνείες, ύψους €20.000 η καθεμία.

Η προθεσμία υποβολής των αρχιτεκτονικών προτάσεων λήγει στις 22 Μαρτίου 2027, στις 12.00, ενώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 19 Απριλίου 2027. Η τελετή βράβευσης και η δημοσιοποίηση του σκεπτικού της Κριτικής Επιτροπής έχουν καθοριστεί για τις 17 Μαΐου 2027.

Πριν από την υποβολή των προτάσεων, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στον χώρο του έργου στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η προθεσμία για την υποβολή ερωτημάτων και σχολίων εκπνέει στις 9 Νοεμβρίου. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα δημοσιοποιηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων eProcurement.