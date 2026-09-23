Οι Άγιοι Τριμιθιάς ανοίγουν το «αρχιτεκτονικό» τους αρχείο - Διάλεξη για την παραδοσιακή κληρονομιά της κοινότητας

Μια διαφορετική γνωριμία με τους Αγίους Τριμιθιάς, μέσα από την αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά κτίσματα της κοινότητας, επιχειρεί εκδήλωση που διοργανώνεται το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η εκδήλωση με τίτλο «Διάλεξη για την Κυπριακή Αρχιτεκτονική της κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς» θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στην πλατεία Αγίων Αναργύρων. Διοργανωτής είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίων Τριμιθιάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εμπειρογνώμονας θα παρουσιάσει σε σύντομη διάλεξη στοιχεία που αφορούν την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με στόχο την ανάδειξη χαρακτηριστικών του δομημένου περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της κοινότητας.

Η δράση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2026, οι οποίες φέτος πραγματοποιούνται υπό το θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο: Αναβιώστε, αντισταθείτε, επανασχεδιάστε». Το πρόγραμμα στην Κύπρο άρχισε στις 12 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, με εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι φετινές δράσεις επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στην προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αλλά και σε πρακτικές και γνώσεις που κινδυνεύουν να χαθούν. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς αποτελούν πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη φετινή διοργάνωση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των τοπικών κοινωνιών στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς στην Κύπρο είναι δωρεάν και ανοικτές στο κοινό, ενώ συστήνεται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής για εξασφάλιση θέσης.

Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση στους Αγίους Τριμιθιάς, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρέχονται στο 99614717, Σάββας Τριμιθιώτης.