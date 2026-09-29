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Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στην κατεχόμενη Κερύνεια (φώτος)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.09.2026 14:12
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Οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη συνεργασία Ε/κ και Τ/κ ειδικών, υπό την καθοδήγηση της UNDP και με οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης, στην ομώνυμη κοινότητα της επαρχίας Κερύνειας, όπως γνωστοποίησε ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα, ο κ. Κτωρής ανέφερε ότι οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι το έργο υλοποιείται με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συντήρηση του μνημείου συνεργάζονται Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ειδικοί, υπό την καθοδήγηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

«Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης στην ομώνυμη κοινότητα της επαρχίας Κερύνειας», ανέφερε ο κ. Κτωρής, κάνοντας λόγο για «αγαστή συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ειδικών».

Η παρέμβαση εντάσσεται στο έργο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά για τη διατήρηση και προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο.

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Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Αρχιτεκτονική
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