Ολοκληρώθηκε η συντήρηση της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο Συγχαρί - Ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου (φώτος)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης της Μονής της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο Συγχαρί, στις νότιες πλαγιές του Πενταδακτύλου, ενός από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου.

Την ολοκλήρωση των εργασιών γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ε/κ συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του μνημείου.

Το μοναστήρι, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 11ου με αρχές του 12ου αιώνα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ο ναός ξεχωρίζει για τον σπάνιο εξαγωνικό αρχιτεκτονικό του τύπο με τρούλο, ενώ στα δυτικά του βρίσκεται εντυπωσιακός νάρθηκας, στον οποίο προστέθηκαν γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία κατά τον 15ο αιώνα.