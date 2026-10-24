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Ολοκληρώθηκε η συντήρηση της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο Συγχαρί - Ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου (φώτος)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 24.10.2026 12:05
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Το μοναστήρι, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 11ου με αρχές του 12ου αιώνα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ο ναός ξεχωρίζει για τον σπάνιο εξαγωνικό αρχιτεκτονικό του τύπο με τρούλο, ενώ στα δυτικά του βρίσκεται εντυπωσιακός νάρθηκας, στον οποίο προστέθηκαν γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία κατά τον 15ο αιώνα.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης της Μονής της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο Συγχαρί, στις νότιες πλαγιές του Πενταδακτύλου, ενός από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου.

Την ολοκλήρωση των εργασιών γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ε/κ συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του μνημείου.

Το μοναστήρι, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 11ου με αρχές του 12ου αιώνα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ο ναός ξεχωρίζει για τον σπάνιο εξαγωνικό αρχιτεκτονικό του τύπο με τρούλο, ενώ στα δυτικά του βρίσκεται εντυπωσιακός νάρθηκας, στον οποίο προστέθηκαν γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία κατά τον 15ο αιώνα.

 

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Στο εσωτερικό του ναού διασώζονται σημαντικά δείγματα βυζαντινής ζωγραφικής, μεταξύ των οποίων η τοιχογραφία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική σημασία παρουσιάζει επίσης η μοναστηριακή τράπεζα (refectory), η οποία, σύμφωνα με τον Σώτο Κτωρή, αποτελεί τη μοναδική σωζόμενη βυζαντινή τράπεζα αυτού του τύπου στην Κύπρο, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη μοναστηριακή ζωή στο νησί.

 

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Το έργο συντήρησης συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), στο πλαίσιο των προσπαθειών προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

 

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Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Αρχιτεκτονική
ΣΩΤΟΣ ΚΤΩΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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