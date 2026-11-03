Ολοκληρώθηκε η συντήρηση των τοιχογραφιών στη Μονή Αποστόλου Βαρνάβα (φώτος)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών και του περίτεχνου ξυλόγλυπτου εικονοστασίου της ιστορικής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα στην Έγκωμη Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση του Ελληνοκύπριου επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιάς, Σώτου Κτωρή, ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες συντήρησης και στεγανοποίησης της στέγης, με στόχο την προστασία του μνημείου από την υγρασία και τη φθορά.

Όπως σημειώνει, οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα από τους τρεις αδελφούς μοναχούς Χαρίτωνα, Στέφανο και Βαρνάβα, με καταγωγή από την Αφάνεια. Απεικονίζουν παραστάσεις από την εκκλησιαστική παράδοση σχετικά με την εύρεση των λειψάνων του Αποστόλου Βαρνάβα και τη σύνδεσή της με την αναγνώριση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της UNDP.