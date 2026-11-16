Συνολικά 386 συμμετέχοντες από 29 χώρες, οργανωμένοι σε 63 ομάδες, έλαβαν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό για την επέκταση της φημισμένης Πινακοθήκης Μποργκέζε (Galleria Borghese).

Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Η διεθνής ανταπόκριση, σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγωνισμού, καταδεικνύει το ενδιαφέρον για το έργο και το υψηλό επίπεδο της πρόκλησης.

Ο διαγωνισμός περνά πλέον στη δεύτερη φάση, κατά την οποία θα επιλεγούν έως πέντε φιναλίστ. Οι προτάσεις τους πρέπει να υποβληθούν έως τις 18 Μαρτίου 2027.

Το νικητήριο έργο θα ανακοινωθεί έως τις 14 Μαΐου. Το έπαθλο ανέρχεται σε 500.750 ευρώ και περιλαμβάνει την αμοιβή για την εκπόνηση της Μελέτης Τεχνικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας. Οι άλλοι τέσσερις φιναλίστ θα λάβουν από 25.000 ευρώ ο καθένας.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Ρώμης, στους Ιταλούς συμμετέχοντες περιλαμβάνονται ο Massimiliano Fuksas, ο οποίος μαζί με την Doriana Fuksas δημιούργησε το κτίριο «Nuvola» στην περιοχή EUR και τον Τερματικό Σταθμό 3 του Αεροδρομίου Σενζέν στην Κίνα. Συμμετέχει επίσης ο Cino Zucchi, σχεδιαστής του «Nuvola Lavazza» στο Τορίνο, καθώς και ο Mario Cucinella, δημιουργός του TECLA, ενός πρωτοτύπου κατοικίας που κατασκευάστηκε με τρισδιάστατη εκτύπωση από συμπιεσμένο χώμα.

Στη λίστα βρίσκεται ακόμη το γραφείο Archea Associati, το οποίο ιδρύθηκε από τον Marco Casamonti και σχεδίασε το οινοποιείο Antinori στο Κιάντι και το εθνικό στάδιο της Αλβανίας στα Τίρανα.

Ο νικητής του διαγωνισμού αναμένεται να ανακοινωθεί τον Μάιο του 2027.

Η διευθύντρια της Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, δήλωσε ότι η πινακοθήκη είναι ένα συγκρότημα που ενσαρκώνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την έννοια του μουσείου.

«Ένας χώρος γεμάτος αριστουργήματα, με ιστορία αιώνων, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ένα φυσικό περιβάλλον που αντιμετωπίστηκε με την ίδια δημιουργική φροντίδα που χρησιμοποιήσαμε και για τις συλλογές έργων τέχνης», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ