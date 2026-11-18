Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για τη συμμετοχή της Κύπρου στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της La Biennale di Venezia 2027, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο της αρχιτεκτονικής. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Επιμελητή (Curator), ο οποίος θα αναλάβει τη διαμόρφωση και ανάπτυξη της επιμελητικής πρότασης της Κυπριακής Συμμετοχής.

Η 20ή Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής της La Biennale di Venezia θα πραγματοποιηθεί από τις 8 Μαΐου έως τις 21 Νοεμβρίου 2027 (ημέρες προεπισκόπησης στις 6 και 7 Μαΐου 2027), υπό την επιμέλεια των αρχιτεκτόνων Wang Shu και Lu Wenyu και με θέμα «Do Architecture - For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality».

Το επιμελητικό πλαίσιο της διοργάνωσης καλεί τη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα να διερευνήσει ζητήματα βιωσιμότητας, κλιματικής αλλαγής, πολιτιστικής κληρονομιάς, κοινωνικής συμμετοχής και δημιουργικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διοργάνωση του 2027 για την Κύπρο, καθώς η εθνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί σε εκθεσιακό χώρο εντός του Arsenale, ενός από τους δύο κύριους εκθεσιακούς πυρήνες της Biennale. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ενίσχυση της διεθνούς ορατότητας της σύγχρονης κυπριακής αρχιτεκτονικής και την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με τη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα.

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και εξωστρέφειας της Κυπριακής Συμμετοχής, θεσμοθετείται για πρώτη φορά ο ρόλος του ανεξάρτητου Επιτρόπου (Commissioner). Τη θέση αναλαμβάνει ο Δρ Κωνσταντίνος Αβραμίδης, αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός, ο οποίος διορίστηκε από την Υφυπουργό Πολιτισμού, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Ο Επίτροπος έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού και της προετοιμασίας της κυπριακής παρουσίας έως την πραγματοποίησή της στη Βενετία το 2027, διασφαλίζοντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Αβραμίδης διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία στην αρχιτεκτονική έρευνα, εκπαίδευση και επιμέλεια εκθέσεων. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος διδακτορικού στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό από το University of Edinburgh. Το έργο του συνδυάζει την αρχιτεκτονική πρακτική, την ακαδημαϊκή έρευνα και την πολιτιστική παραγωγή, ενώ το 2023 συμμετείχε στην Επιτροπή Επιλογής του Επιμελητή της Κυπριακής Συμμετοχής στη 18η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

Διαδικασία επιλογής του Επιμελητή

Η διαδικασία επιλογής του Επιμελητή θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, μέσω της υποβολής ολοκληρωμένων επιμελητικών προτάσεων. Οι προτάσεις καλούνται να ανταποκριθούν δημιουργικά στο γενικό θέμα της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στον διεθνή αρχιτεκτονικό διάλογο.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλούν αρχιτέκτονες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του ευρύτερου δημιουργικού τομέα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας δυναμικής και ουσιαστικής κυπριακής παρουσίας στη Βενετία. Μέσα από την ανοικτή αυτή διαδικασία επιδιώκεται η ανάδειξη προτάσεων που θα προβάλλουν σύγχρονες πτυχές της αρχιτεκτονικής παραγωγής της Κύπρου και θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας στον διεθνή πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό διάλογο.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ειδικής πλατφόρμας υποβολής https://forms.gle/9AqhfDaEjRsHVDEr9. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού https://www.gov.cy/culture/ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου https://architecture.org.cy/.