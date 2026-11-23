Ξεκινούν στα κατεχόμενα οι εργασίες συντήρησης της Παναγίας της Κανταριώτισσας από τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Το ιστορικό μνημείο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Δαυλός, Φλαμούδι, Άρδανα και Γεράνι.

Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Επιτροπής, Σώτος Κτωρής, αναφέρει ότι η εκκλησία αποτελεί τμήμα παλαιού μοναστηριακού συγκροτήματος, στις ανατολικές πλαγιές του Πενταδακτύλου και κοντά στο Κάστρο της Καντάρας. Το μνημείο περιβάλλεται από ορεινό τοπίο με πεύκα και κυπαρίσσια.

Σύμφωνα με τον κ. Κτωρή, η ιστορία του μοναστηριού ανάγεται πιθανότατα στον 11ο ή τον 12ο αιώνα. Ο ναός που σώζεται σήμερα χρονολογείται από τη μεγάλη ανακαίνιση του συγκροτήματος, τον 18ο αιώνα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της UNDP, αναφέρει ο κ. Κτωρής.

Πηγή: ΚΥΠΕ