Ένα από τα πρώτα δείγματα του κυπριακού μοντερνισμού, η πρώην κλινική Αυστριακού στην οδό Αγίου Ανδρέου, στη Λεμεσό, αποκτά προοπτική διάσωσης και επανάχρησης, μετά την απόφαση του Δήμου Λεμεσού να προχωρήσει στην απαλλοτρίωσή του. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου και την επανένταξή του στη ζωή της πόλης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να ακολουθηθούν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές μέθοδοι.

Το κτήριο ανεγέρθηκε το 1947, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πολύβιου Μιχαηλίδη, ενός από τους πρωτοπόρους του μοντερνισμού στην Κύπρο. Η αρχική του λειτουργία συνδύαζε την κλινική στον όροφο με εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο, συνδέοντας την αρχιτεκτονική του ταυτότητα με την καθημερινή ζωή της οδού Αγίου Ανδρέου.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων τονίζει ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η υιοθέτηση μιας «ολοκληρωμένης και υποδειγματικής προσέγγισης» στην αποκατάσταση του κτηρίου, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους συντήρησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Όπως επισημαίνει, η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, η αντιμετώπιση της φθοράς και η επιλογή κατάλληλων υλικών και τεχνικών επεμβάσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν τη στατική επάρκεια και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του κτηρίου, χωρίς να αλλοιώνεται η αυθεντικότητα και η αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Κατά τον Σύλλογο, η αποκατάσταση της πρώην κλινικής Αυστριακού μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την αντιμετώπιση αντίστοιχων κτηρίων της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Κύπρο.

Προοπτική για πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις

Ο Σύλλογος αναδεικνύει επίσης τη σημασία της επανάχρησης διατηρητέων κτηρίων, σημειώνοντας ότι συμβάλλει στη διαφύλαξη της μνήμης του τόπου, στην αξιοποίηση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος και στον περιορισμό της ανάγκης για νέες κατασκευές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην προοπτική να φιλοξενήσει η πρώην κλινική πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις ανοικτές στο κοινό, μια χρήση που, όπως σημειώνει, συνάδει με τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (New European Bauhaus), το οποίο συνδέει την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος με τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη.

Μια τέτοια αξιοποίηση, σύμφωνα με τον Σύλλογο, θα μπορούσε να ανοίξει ξανά το κτήριο στο κοινό και να το συνδέσει με τις γειτονικές πολιτιστικές υποδομές του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες αρμόδιες αρχές, ώστε να προχωρήσουν στη διάσωση, την αποκατάσταση και την επανάχρηση σημαντικών κτηρίων της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς προς όφελος της κοινωνίας.