Τα αποτελέσματα του Εικαστικού Διαγωνισμού για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων στο Ακάκι ανακοίνωσε η Κοινότητα Ακακίου. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), με τη συμμετοχή πέντε συνολικά προτάσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Το Α΄ Βραβείο (κωδικός συμμετοχής 13794) απονεμήθηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο PSARAS + DOUKANARI ARCHITECTURE AND GEOMATICS LLC, με ομάδα μελέτης τον αρχιτέκτονα Μιχάλη Ψαρά και τη σπουδάστρια Αρχιτεκτονικής Δημητριάνα Ονησιφόρου.

Το Γ΄ Βραβείο (κωδικός συμμετοχής 041865) απονεμήθηκε στη Δέσποινα Παναγιώτου.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η εξασφάλιση μιας πρωτότυπης και αισθητικά ενδιαφέρουσας καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία θα αποδίδει τις οφειλόμενες τιμές στους πεσόντες και αγνοουμένους του πολέμου, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή την ιστορική μνήμη και υπενθυμίζοντας στις επόμενες γενιές την τραγική αυτή πτυχή του πολέμου.

Η Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε από εννεαμελή Κριτική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αρχιτεκτονικών και εικαστικών φορέων, καθώς και του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου.

Συγκεκριμένα, την επιτροπή αποτελούσαν οι Κυριάκος Μιλτιάδου, αρχιτέκτονας και εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Αθηνά Αντωνιάδου, εικαστικός και εκπρόσωπος του ΕΚΑΤΕ, Ευαγόρας Βανέζης, επιμελητής εκθέσεων και εκπρόσωπος του Φυτωρίου Εικαστικών, και Ελεονώρα Αντωνιάδου, αρχιτέκτονας και εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, η οποία συμμετείχε διαδικτυακά.

Στην επιτροπή συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου, Ελένη Γεωργοπούλου, ο αντιπρόεδρος Λούης Παπανδρέου, καθώς και οι εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άντρη Δήμου, Ανδρέας Σεργίου και Ρίτα Στυλιανού.

Έκθεση των προτάσεων

Όπως ανακοίνωσε η Κοινότητα Ακακίου, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στον εικαστικό διαγωνισμό θα παρουσιαστούν σε έκθεση, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία του μνημείου.

Ο χώρος και ο χρόνος πραγματοποίησης της έκθεσης θα ανακοινωθούν προσεχώς.