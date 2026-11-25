Με δύο σημαντικές αλλαγές σε θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο προετοιμάζεται η κυπριακή συμμετοχή στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε της Βενετίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 Μαΐου έως τις 21 Νοεμβρίου 2027.

Έπειτα από πολλά χρόνια, η Κύπρος επιστρέφει στο Αρσενάλε (Arsenale), έναν από τους κύριους εκθεσιακούς χώρους της διοργάνωσης, ενώ για πρώτη φορά ο ρόλος του Επιτρόπου (Commissioner) ανατίθεται σε εξωτερικό πρόσωπο. Τη θέση αναλαμβάνει ο δρ Κωνσταντίνος Αβραμίδης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος θα εκπροσωπεί επίσημα το Υφυπουργείο Πολιτισμού έναντι της La Biennale di Venezia και θα έχει την εποπτεία της κυπριακής συμμετοχής.

Οι αλλαγές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την υλοποίηση της εθνικής συμμετοχής στη διεθνή διοργάνωση.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Αβραμίδης

Ο Κωνσταντίνος Αβραμίδης είναι αρχιτέκτονας, ακαδημαϊκός, ερευνητής και επιμελητής. Είναι κάτοχος διδακτορικού στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, μεταπτυχιακού τίτλου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχει διδάξει και διεξαγάγει έρευνα σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το έργο του κινείται μεταξύ της αρχιτεκτονικής πρακτικής, της έρευνας και της πολιτιστικής παραγωγής, με εμπειρία στην επιμέλεια εκθέσεων και στον συντονισμό ερευνητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων.

Το 2023 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Επιλογής του Επιμελητή της κυπριακής συμμετοχής στη 18η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

Η θεματική της διοργάνωσης του 2027

Την επιμέλεια της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής έχουν αναλάβει οι αρχιτέκτονες Wang Shu και Lu Wenyu. Με γενικό τίτλο «DO ARCHITECTURE – FOR THE POSSIBILITY OF COEXISTENCE FACING A REAL REALITY», η διοργάνωση θα διερευνήσει τη σχέση της αρχιτεκτονικής με την πραγματικότητα, τον τόπο, τα υλικά, την κατασκευή και τις κοινότητες.

Σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής επιμελητή

Στο μεταξύ, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, έχει δημοσιεύσει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του επιμελητή της κυπριακής συμμετοχής.

Ο επιμελητής που θα επιλεγεί θα αναλάβει την επιστημονική, δημιουργική και τεχνική επιμέλεια της πρότασης, σε συνεργασία με τον Επίτροπο και τους αρμόδιους διοργανωτικούς φορείς.

Οι όροι συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και οι πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού⁠.