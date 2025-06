Το μεγαλύτερο μουσείο Guggenheim στον κόσμο ετοιμάζεται να ανοίξει στο Άμπου Ντάμπι

Δημοσιεύθηκε 24.06.2025 21:04

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες προετοιμασίας, το μουσείο Guggenheim στο Άμπου Ντάμπι αναμένεται να ανοίξει το 2025, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική του Εμιράτου στον τομέα του πολιτισμού.

Το νέο μουσείο, που σχεδίασε ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, θα είναι το μεγαλύτερο του παγκόσμιου δικτύου Guggenheim, ξεπερνώντας ακόμη και το αντίστοιχο μουσείο στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Το κτίριο των 42.000 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στο νησί Saadiyat και εκτείνεται σε μια τεχνητή προκυμαία που προστατεύει τη βόρεια ακτή του νησιού.

Ψηφιακή αναπαράσταση του μουσείου Guggenheim στο Άμπου Ντάμπι / Φωτ: Courtesy of Gehry Partners / Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Η αρχιτεκτονική σύνθεση περιλαμβάνει γύψινες κατασκευές και ημιδιαφανείς κώνους, αντλώντας έμπνευση από βιομηχανικά ατελιέ, αλλά προσαρμοσμένη στο περιβάλλον της περιοχής. Η εσωτερική διαρρύθμιση των αιθουσών απομακρύνεται από τη γραμμική δομή που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά μουσεία, προσφέροντας μια ποικιλία χώρων με διαφορετικά ύψη και κλίμακες, ώστε να φιλοξενούνται τόσο μικρές εγκαταστάσεις όσο και μεγάλα έργα τέχνης.

Ψηφιακή αναπαράσταση του μουσείου Guggenheim στο Άμπου Ντάμπι / Φωτ: Courtesy of Gehry Partners / Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Η κυκλοφορία των επισκεπτών οργανώνεται γύρω από μια εσωτερική αυλή και υπερυψωμένες γέφυρες, ενώ επιπλέον αίθουσες αναπτύσσονται σε κάθετο άξονα πάνω από τον βασικό εκθεσιακό χώρο.

Πέρα από τις εκθεσιακές του λειτουργίες, το μουσείο θα περιλαμβάνει κέντρο για την τέχνη και την τεχνολογία, εκπαιδευτικό χώρο για παιδιά, αρχεία, βιβλιοθήκη και εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης. Η μόνιμη συλλογή επικεντρώνεται στη σύγχρονη τέχνη από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάθεση έργων ειδικά σχεδιασμένων για τον χώρο.

Το Guggenheim Abu Dhabi εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Saadiyat Island, μαζί με το Λούβρο του Άμπου Ντάμπι (Jean Nouvel), το Εθνικό Μουσείο Zayed (Foster + Partners) και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών της Zaha Hadid.

Με πληροφορίες από Dezeen.com, Scene Home / Πηγή: lifo.gr