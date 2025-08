Στις 8 Αυγούστου η λήξη του 20oυ Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

18:30 Welded Together (96’)

Trailer: https://vimeo.com/1086428199

Στο Welded Together, σε σκηνοθεσία της Anastasiya Miroshnichenko, η ζωή της Κatya ως συγκολλήτρια είναι ένας καθημερινός αγώνας, μα η πραγματική μάχη κρύβεται μέσα της. Καθώς παλεύει να συγκολλήσει τα σπασμένα κομμάτια του παρελθόντος της, έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή αλήθεια, και προσπαθεί να προστατέψει τη μικρή της αδερφή από μια τραγική μοίρα, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον και για τις δυό τους.



Η ταινία απέσπασε το μεγάλο βραβείο επιτροπής στο φετινό φεστιβάλ του Sheffield.





20:30 Enigma (99’)

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QyV0pqwjJXk

Καταγράφοντας τις διαφορετικές πορείες δύο εμβληματικών πρωτοπόρων, της April Ashley και της Amanda Lear, η διακεκριμένη σκηνοθέτρια Zackary Drucker διερευνά ζητήματα ταυτότητας και επιβίωσης, φέρνοντας στο φως τις παράλληλες αλλά και αλληλένδετες ιστορίες δύο γυναικών που σημάδεψαν την ιστορία και την κουλτούρα των τρανς ατόμων.



Tην προβολή στηρίζει η Αccept Cyprus.





22:30 Forensic Architecture (65’)

Σε συνεργασία με το The Island Club θα προβληθούν τρία έργα του Forensic Architecture: The Pylos Shipwreck, When it Stopped Being a War: The Situated Testimony of Dr Ghassan Abu Sittah και Return to Al-Main, που άπτονται της θεματικής του εκτοπισμού και της προσφυγοποίησης.



Το Forensic Architecture είναι ένας ερευνητικός οργανισμός με βάση του το Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Κύριο έργο του είναι η ανάπτυξη, και διάχυση νέων τεχνικών, μεθόδων και εννοιών για διερεύνηση κρατικής και εταιρικής βίας.





11:30μ.μ. Πάρτυ Λήξης DJ Harama

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με πάρτυ και μουσικές επιλογές από την DJ Harama.



Πρόγραμμα προβολών: www.filmfestival.com.cy



Εισιτήρια: €5 ανά ταινία, €35 κάρτα φεστιβάλ (για όλες τις προβολές)



Προπώληση: SoldOut Tickets



https://www.soldoutticketbox.com/event/20th-lemesos-international-film-festival-2025?lang=el



Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διοργανώνεται από τη Brave New Culture και επιχορηγείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.



Yπότιτλοι: Ελληνικοί, Αγγλικοί



Όλες οι ταινίες είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tηλέφωνο 99 517 910

Ε-mail: lemesosdocs@gmail.com

Website: www.filmfestival.com.cy

Instagram | Facebook | TikTok @lemesosdocfest



Φωτογραφίες: Κυριάκος Φιλοκράτους