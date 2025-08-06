Συνεχίζεται ο Μαραθώνιος θερινών προβολών στο Κωνστάντια - Οι ταινίες μέχρι τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε 06.08.2025 15:06

Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πρωτεύουσας και με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του θερινού σινεμά, το «Κωνστάντια» παραδίδεται σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι και δίδει στο κοινό σύγχρονα δράματα, πολιτικά ντοκιμαντέρ, κλασικά φιλμ και ιστορίες ενηλικίωσης, αγάπης και μνήμης.

Ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών στον Θερινό Κινηματογράφο «Κωνστάντια» συνεχίζεται μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου με ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα σε τολμηρές πειραματικές αφηγήσεις, βραβευμένα ντοκιμαντέρ και κοινωνικά δράματα υψηλής ευαισθησίας, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που αντανακλούν τις αγωνίες και τις προσδοκίες του σύγχρονου κόσμου.

6 Αυγούστου 2025

Σχισμένη Κλωστή / Sew Torn [2024, διάρκεια: 95’, +16/18]

Σε μια μικρή πόλη, μια μοδίστρα βρίσκεται μπροστά σε ένα απρόσμενο δίλημμα: να διαπράξει το τέλειο έγκλημα ή να διαλέξει τον δύσκολο δρόμο της αλήθειας. Μέσα από τρεις εναλλακτικές εκδοχές της ίδιας ημέρας, το φιλμ εξερευνά τις επιλογές, τις συνέπειες και τα όρια της ηθικής. Ένα ευρηματικό θρίλερ με χιούμορ, σασπένς και δημιουργική αφήγηση, στα χνάρια του Run Lola Run. Πολυβραβευμένο ντεμπούτο από τον Freddy Macdonald.



7 Αυγούστου 2025

Τελευταίο Καλοκαίρι / Murina [2021, διάρκεια: 92’, +18]



Στη Δαλματία, σ’ ένα απομονωμένο νησί της Κροατίας, μια έφηβη συγκρούεται με τον αυταρχικό πατέρα της, την ώρα που η άφιξη ενός επισκέπτη αποκαλύπτει ρωγμές στην οικογένεια. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ένταση, θάλασσα και καταπιεσμένες επιθυμίες. Βραβευμένο δράμα ενηλικίωσης με υποβλητική ατμόσφαιρα.

8 Αυγούστου 2025

Υπάρχω / Stelios [2024, διάρκεια: 81’, +12]



Το ντοκιμαντέρ-φόρος τιμής στον Στέλιο Καζαντζίδη καταγράφει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή μέσα από μαρτυρίες, αρχειακό υλικό και συγκίνηση.

9 Αυγούστου 2025

Θεϊκό Τυρί / Vingt Dieux / Holy Cow [2023, διάρκεια: 30’, +18]



Μια αγελάδα από τη Δύση φέρνει κοινωνική αναταραχή σε ένα απομονωμένο χωριό του Αζερμπαϊτζάν. Σαρκαστική αλληγορία για τον πολιτισμικό συντηρητισμό και τις αντιστάσεις στην αλλαγή.

10 Αυγούστου 2025

Νυχτερινός Εκφωνητής / Athens Midnight Radio [2024, διάρκεια: 14’]

Ο Θοδωρής, μοναχικός ραδιοφωνικός παραγωγός, συναντά μια ακροάτρια που του αλλάζει τη ζωή. Αισθαντική μικρού μήκους για τη μοναξιά και την τρυφερότητα της νύχτας. Μια ποιητική αποτύπωση της νυχτερινής Αθήνας μέσα από τις εκπομπές ενός μοναχικού ραδιοφωνικού παραγωγού. Τοπία ψυχών και πόλης σε χαμηλούς τόνους.

13 Αυγούστου 2025

Η Ορχήστρα του Αδελφού μου / En Fanfare / The Marching Band [2023, διάρκεια: 91’, +18]

Μια μουσική μπάντα, μια οικογενειακή κηδεία και δύο αδέλφια που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Γλυκόπικρη κωμωδία συμφιλίωσης με χιούμορ και καρδιά.

14 Αυγούστου 2025

Καμπία Νύμφη Πεταλούδα / Embryo Lavra Butterfly [2024, διάρκεια: 10’, +18]



Πειραματικό φιλμ με έντονη εικαστικότητα που εξερευνά την έμφυλη ταυτότητα και την εσωτερική μεταμόρφωση, με συμβολισμούς από τη φύση και τη διαδικασία της μετάλλαξης. Χρησιμοποιεί τη μεταμόρφωση της πεταλούδας ως αλληγορία για την ανθρώπινη μετάβαση και απελευθέρωση.

15 Αυγούστου 2025

Απόδραση στη Νορμανδία / The Great Escaper [2023, διάρκεια: 96’, +18]



Ο Μπέρνι, 89 ετών, δραπετεύει από τον οίκο ευγηρίας για να τιμήσει τους νεκρούς συμπολεμιστές του στην 70ή επέτειο της απόβασης. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

16 Αυγούστου 2025

Γυμνοί στον Ήλιο / Plein Soleil / Purple Noon [1960, διάρκεια: 118’, +18]



Ο Τομ Ρίπλεϊ ταξιδεύει στην Ιταλία και δολοπλοκεί για να πάρει τη θέση ενός πλούσιου νεαρού. Σκοτεινό θρίλερ βασισμένο σε έργο της Πατρίσια Χάισμιθ, με τον Αλέν Ντελόν. Κλασικό γαλλικό θρίλερ με κομψότητα, σκοτεινή ατμόσφαιρα και υπόγειο ψυχολογικό σασπένς.

17 Αυγούστου 2025

Délicieux: Το Πρώτο Εστιατόριο / Délicieux / Delicious [2021, διάρκεια: 112’, +18]



Γαλλία 18ου αιώνα. Λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση, ένας μάγειρας ανακαλύπτει την αξία της γαστρονομικής τέχνης ως μορφή ελευθερίας, ιδρύοντας το πρώτο εστιατόριο με τη βοήθεια μιας μυστηριώδους γυναίκας. Μια ιστορία γαστρονομικής επανάστασης με γοητευτική κινηματογραφική αισθητική.

20 Αυγούστου 2025

Οι Παρείσακτοι / Les Indésirables [2023, διάρκεια: 104’, +18]



Στα παρισινά προάστια, οι εντάσεις μεταξύ μεταναστευτικών κοινοτήτων και δημοτικής αρχής εκρήγνυνται. Ο δήμαρχος μιας γαλλικής γειτονιάς ταράζει τις ισορροπίες με ένα πρόγραμμα εκκένωσης κτιρίων. Σύγχρονο κοινωνικόπολιτικό δράμα από τον δημιουργό του «Les Misérables».

21 Αυγούστου 2025

Africa Star [2024, διάρκεια: 120', +15]



Ντοκιμαντέρ για τη συμβολή Κυπρίων στρατιωτών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφηγηματική σύνθεση μαρτυριών και ιστορικής αναψηλάφησης, με έμφαση στη λησμονημένη πλευρά του πολέμου.

22 Αυγούστου 2025

Η Επιστροφή / The Return [2024, διάρκεια: 116’, +15]

Μετά από χρόνια απουσίας, ο Οδυσσέας επιστρέφει σιωπηλός, γερασμένος, ξένος. Η Πηνελόπη τον αντικρίζει σαν φάντασμα του παρελθόντος. Ένα υπαρξιακό δράμα για τη μνήμη, την επανένωση και το αβάσταχτο φορτίο της επιστροφής.

23 Αυγούστου 2025

Honeyland / Medena Zemja / Γη του Μελιού [2019, διάρκεια: 87’, +18]

Η ιστορία μιας μοναχικής μελισσοκόμου στην ορεινή Βόρεια Μακεδονία γίνεται παγκόσμιο σχόλιο για την οικολογία και την ισορροπία. Ένα από τα πιο πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών.

24 Αυγούστου 2025

No Other Land / Καμιά Άλλη Πατρίδα [2024, διάρκεια: 90’, +18]

Ντοκιμαντέρ από τέσσερις Παλαιστίνιους και έναν Ισραηλινό για την ισοπέδωση της Μασαφέρ Γιάτα στη Δυτική Όχθη. Ένα συλλογικό κινηματογραφικό έργο αντίστασης. Ενδογενής ματιά στην αποστέρηση γης και ελπίδας.

27 Αυγούστου 2025

All We Imagine as Light / Όσα Φανταζόμαστε ως Φως [2024, διάρκεια: 118’, +18]

Δύο γυναίκες που εργάζονται ως νοσοκόμες στη Μουμπάι δραπετεύουν από την ασφυξία της πόλης σε ένα παράκτιο χωριό. Μια βαθιά ανθρωποκεντρική ταινία με απλότητα και ομορφιά, όπου η φιλία, ο έρωτας και η σιωπηλή επιθυμία συνθέτουν ένα από τα πιο τρυφερά φιλμ των τελευταίων ετών.

28 Αυγούστου 2025

Rams / Αδέρφια σε Σύγκρουση [2015, διάρκεια: 93’, +18]

Σε ένα απομονωμένο ισλανδικό χωριό, δύο αδέρφια δεν έχουν μιλήσει για 40 χρόνια. Όταν ξεσπά ασθένεια στα πρόβατα, αναγκάζονται να ενωθούν. Μια παραβολή για τις οικογενειακές ρωγμές και την επιβίωση.

29 Αυγούστου 2025

La Piscine / The Swimming Pool / Η Πισίνα [1969, διάρκεια: 122’, +18]



Καλοκαίρι, έρωτες και ζήλια στις όχθες μιας γαλλικής πισίνας. Κλασικό ερωτικό δράμα του Ζακ Ντερέ. με την αξέχαστη Ρόμι Σνάιντερ και τον Αλέν Ντελόν. σε ένα από τα πιο αισθητικά φιλμ των '60s.

30 Αυγούστου 2025

Όλα θα Πάνε Καλά / All Shall Be Well [2024, διάρκεια: 93’, +18]



Η Άνγκι χάνει τη σύντροφό της και μένει μόνη, αντιμέτωπη με την οικογένεια της εκλιπούσης. Ήρεμο, συναισθηματικό δράμα για το γήρας, τη συντροφικότητα και το δικαίωμα στην αγάπη. Συγκινητικό δράμα LGBTQ+ θεματολογίας.

31 Αυγούστου 2025

Crossing [2024, διάρκεια: 103’, +18]

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ξεκινά ένα ταξίδι από τη Γεωργία στην Κωνσταντινούπολη για να αναζητήσει την ανιψιά της. Ένα ταξίδι συμφιλίωσης, ταυτότητας και αποδοχής και μια δυνατή ιστορία για τη μετάβαση, τη μητρότητα και τα σύνορα, τόσο γεωγραφικά όσο και προσωπικά.

Και 4 ταινίες που θα προβληθούν ξανά τον Σεπτέμβρη

Οι προβολές του Σεπτεμβρίου ανοίγουν με τέσσερις επιλεγμένες επαναπροβολές από το πρόγραμμα του Αυγούστου. Στις 3 Σεπτεμβρίου προβάλλεται ξανά η νεανική, feel-good ιστορία «Lars is LOL», που μιλά με χιούμορ και τρυφερότητα για τη φιλία και τη διαφορετικότητα. Ακολουθούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου δύο ταινίες που ξεχώρισαν: η «Σχισμένη Κλωστή», ένα ψυχολογικό θρίλερ πολλαπλών πραγματικοτήτων, και το βραβευμένο δράμα ενηλικίωσης «Τελευταίο Καλοκαίρι». Ο κύκλος του Μαραθωνίου κλείνει στις 7 Σεπτεμβρίου με τους «Παρείσακτους», την καίρια κοινωνική καταγγελία του Ladj Ly για τον αποκλεισμό και την καταστολή στα παρισινά προάστια.