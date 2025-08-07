Παράθυρο logo
Έφυγε από τη ζωή η Ρουθ Κεσισιάν - Η ψυχή του βιβλιοπωλείου Moufflon
Δημοσιεύθηκε 07.08.2025 12:40
Η απώλεια της Ρουθ Κεσισιάν αφήνει ένα βαθύ κενό στην πνευματική ζωή της Κύπρου. Μέσα από το πάθος της για το βιβλίο, τον πολιτισμό και τον διάλογο, άφησε μια διαρκή κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει όσους γνώρισαν αυτή ή τον χώρο που υπηρέτησε με αφοσίωση το Moufflon.

Έφυγε από τη ζωή η Ρουθ Κεσισιάν, μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες στον τομέα του πολιτισμού στην Κύπρο και η ψυχή του βιβλιοπωλείου Moufflon, στη Λευκωσία. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο Διευθυντής του Πολιτιστικού Ίδρυματος Τράπεζης Κύπρου και πρώτος υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Γιάννης Τουμαζής.

Ο Δρ. Τουμαζής την αποχαιρέτησε με τη φράση «Καλό ταξίδι στο φως αγαπητή μου Ruth».

Η ψυχή του Moufflon

Η Ρουθ Κεσισιάν μεγάλωσε σε μια οικογένεια βαθιά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κύπρου, καθώς ο πατέρας της ήταν εκδότης και ιδρυτής του Moufflon Bookshop, το οποίο άνοιξε το 1967.  

Μετά από μια περίοδο διαμονής στη Σκωτία, επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε πλήρως τη λειτουργία του βιβλιοπωλείου το 1995, συνεχίζοντας το όραμα του πατέρα της, διατηρώντας έναν χώρο πολιτισμού και γνώσης που συνδέθηκε στενά με την τοπική και διεθνή κοινότητα. 

Από το 2000 έως το 2020, η ίδια επιμελήθηκε σειρά εκθέσεων καλλιτεχνικού βιβλίου (Artist’s Book Exhibitions), με τη στήριξη του Goethe‑Institut Κύπρου, στις οποίες συμμετείχαν καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Moufflon παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για ερευνητές, βιβλιόφιλους και ταξιδιώτες που αναζητούν εξειδικευμένες και ποιοτικές εκδόσεις για την Κύπρο.

Η απώλεια της Ρουθ Κεσισιάν αφήνει ένα βαθύ κενό στην πνευματική ζωή της Κύπρου. Μέσα από το πάθος της για το βιβλίο, τον πολιτισμό και τον διάλογο, άφησε μια διαρκή κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει όσους γνώρισαν αυτή ή τον χώρο που υπηρέτησε με αφοσίωση το Moufflon.

