Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Χορός
Το φεστιβάλ Open House επιστρέφει για 16η χρονιά - Ανοιχτό κάλεσμα για το «Dear Festival & Friends»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.08.2025 07:58
Το φεστιβάλ Open House επιστρέφει για 16η χρονιά - Ανοιχτό κάλεσμα για το «Dear Festival & Friends»

Το «Dear Festival & Friends» είναι ένα πρόγραμμα performative γραφής που πλαισιώνει και ανατροφοδοτεί το κεντρικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα - θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά και σε προσκαλεί να γίνεις μέρος της ομάδας του.

Η Στέγη Χορού Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House, που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2025.

Το φετινό φεστιβάλ φιλοξενεί ένα δυναμικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παραστάσεις, δρώμενα, περιπατητικές δράσεις, μουσική, παράλληλες εκδηλώσεις και νέες συνεργασίες. Το 16ο Open House Festival ξεδιπλώνεται σε σκηνές, δρόμους, παραλίες και πάρκα, παρουσιάζοντας εγχώριες και διεθνείς παραγωγές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σώμα, τα τοπία και οι ιστορίες τους ως εργαλεία τέχνης, αντίστασης και σύνδεσης. Πρόκειται για ένα τετραήμερο αφιερωμένο στον αναστοχασμό και την κίνηση· μια ανοιχτή πρόσκληση για το κοινό να βιώσει τη σύγχρονη performance μέσα από φρέσκες, απρόσμενες διαδρομές. [Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα στο: https://dancehouse.com.cy/ / @dancehouselemesos]

Θέλετε να συμμετέχετε δημιουργικά στο φεστιβάλ; - Ανοιχτό Κάλεσμα: «Dear Festival & Friends»

Έλα να γράψουμε μαζί το φεστιβάλ! Το «Dear Festival & Friends» είναι ένα πρόγραμμα performative γραφής που πλαισιώνει και ανατροφοδοτεί το κεντρικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα - θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά και σε προσκαλεί να γίνεις μέρος της ομάδας του.

Το πρόγραμμα σε επιμέλεια και καθοδήγηση της Ροδιάς Βόμβολου (δραματουργός χορού, ερευνήτρια) και Μπετίνας Παναγιωτάρα (θεωρητικός χορού, δραματουργός) στοχεύει στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής γραφής μέσα από την παρακολούθηση των παραστάσεων του φεστιβάλ. Μέσω της πρακτικής της επιστολογραφίας, το «Dear Festival & Friends» προτείνει έναν χώρο αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, τόσο για το φεστιβάλ, όσο και για όσ@ συμμετέχουν.

Ποι@ μπορούν να συμμετέχουν:

Καλλιτέχνες, φοιτητές/ριες, συγγραφείς, ερευνητές/ριες, δημοσιογράφοι, θεατές, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την performative γραφή και τον κριτικό διάλογο γύρω από τις παραστατικές τέχνες.

Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στη γραφή. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε παλαιότερα μέλη της ομάδας εργασίας.

Ημερομηνίες εργαστηρίου: 2–5 Οκτωβρίου

Ενδεικτικές Ώρες: Πέμπτη & Παρασκευή 13:30–17:30

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κύπρος
ΑΤΖΕΝΤΑ
ανοιχτό κάλεσμα
ΧΟΡΟΣ
OPEN HOUSE FESTIVAL
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Έφυγε από τη ζωή η Ρουθ Κεσισιάν - Η ψυχή του βιβλιοπωλείου Moufflon

07.08.2025 12:40

Post thumbnail or placeholder

Το φεστιβάλ Open House επιστρέφει για 16η χρονιά - Ανοιχτό κάλεσμα για το «Dear Festival & Friends»

07.08.2025 07:58

Post thumbnail or placeholder

Συνεχίζεται ο Μαραθώνιος θερινών προβολών στο Κωνστάντια - Οι ταινίες μέχρι τον Σεπτέμβριο

06.08.2025 15:06

Post thumbnail or placeholder

Συναντήθηκε με αρχαιολόγους στα κατεχόμενα ο Ερχιουρμάν - Δράση για πολιτιστική κληρονομιά εάν εκλεγεί

06.08.2025 13:37

Post thumbnail or placeholder

Οι κοσμοπόλεις της επαρχίας: Χιροσίμα

06.08.2025 12:00

Post thumbnail or placeholder

«Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» στο Αρχαίο Κάστρο Κολοσσίου

06.08.2025 11:57

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ