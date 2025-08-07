Το φεστιβάλ Open House επιστρέφει για 16η χρονιά - Ανοιχτό κάλεσμα για το «Dear Festival & Friends»

Δημοσιεύθηκε 07.08.2025 07:58

Η Στέγη Χορού Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House, που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2025.

Το φετινό φεστιβάλ φιλοξενεί ένα δυναμικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παραστάσεις, δρώμενα, περιπατητικές δράσεις, μουσική, παράλληλες εκδηλώσεις και νέες συνεργασίες. Το 16ο Open House Festival ξεδιπλώνεται σε σκηνές, δρόμους, παραλίες και πάρκα, παρουσιάζοντας εγχώριες και διεθνείς παραγωγές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σώμα, τα τοπία και οι ιστορίες τους ως εργαλεία τέχνης, αντίστασης και σύνδεσης. Πρόκειται για ένα τετραήμερο αφιερωμένο στον αναστοχασμό και την κίνηση· μια ανοιχτή πρόσκληση για το κοινό να βιώσει τη σύγχρονη performance μέσα από φρέσκες, απρόσμενες διαδρομές. [Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα στο: https://dancehouse.com.cy/ / @dancehouselemesos]

Θέλετε να συμμετέχετε δημιουργικά στο φεστιβάλ; - Ανοιχτό Κάλεσμα: «Dear Festival & Friends»

Έλα να γράψουμε μαζί το φεστιβάλ! Το «Dear Festival & Friends» είναι ένα πρόγραμμα performative γραφής που πλαισιώνει και ανατροφοδοτεί το κεντρικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα - θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά και σε προσκαλεί να γίνεις μέρος της ομάδας του.

Το πρόγραμμα σε επιμέλεια και καθοδήγηση της Ροδιάς Βόμβολου (δραματουργός χορού, ερευνήτρια) και Μπετίνας Παναγιωτάρα (θεωρητικός χορού, δραματουργός) στοχεύει στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής γραφής μέσα από την παρακολούθηση των παραστάσεων του φεστιβάλ. Μέσω της πρακτικής της επιστολογραφίας, το «Dear Festival & Friends» προτείνει έναν χώρο αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, τόσο για το φεστιβάλ, όσο και για όσ@ συμμετέχουν.

Ποι@ μπορούν να συμμετέχουν:

Καλλιτέχνες, φοιτητές/ριες, συγγραφείς, ερευνητές/ριες, δημοσιογράφοι, θεατές, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την performative γραφή και τον κριτικό διάλογο γύρω από τις παραστατικές τέχνες.

Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στη γραφή. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε παλαιότερα μέλη της ομάδας εργασίας.

Ημερομηνίες εργαστηρίου: 2–5 Οκτωβρίου

Ενδεικτικές Ώρες: Πέμπτη & Παρασκευή 13:30–17:30