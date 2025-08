«Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» στο Αρχαίο Κάστρο Κολοσσίου

Δημοσιεύθηκε 06.08.2025 11:57

Στις 9 Αυγούστου εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» [The message of the chrysalises] σε επιμέλεια της Στέλλας Χριστοφή πραγματοποιείται στο Αρχαίο Κάστρο Κολοσσίου σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου, Τμήμα Αρχαιοτήτων και τον Δήμο Κουρίου. Πρόκειται για ένα συλλογικό πειραματικό πρότζεκτ νομαδικού χαρακτήρα όπου συμμετέχουν Έλληνες και Κύπριοι καλλιτέχνες και θεωρητικοί που διηγούνται μικροϊστορίες του νησιού ως τοπόσημο με ευρύτερες γεωγραφικές, γεωλογικές, ιστορικές προεκτάσεις με έδρα την αρχαιολογία.

Αντώνης Κανέλλος, Δεμάτια, 2025. Ξύλο, μάρμαρο, σανός, βαφή. 35χ25,5χ8 εκ.

Οι χρυσαλίδες εμφανίζονται και εξαφανίζονται ξαφνικά, παραπλανούν. Αυτό το είδος πεταλούδας ταυτίζεται συμβολικά με τις εικόνες των έργων και φέρνουν ανάμεικτες γεύσεις και συναισθήματα επάνω στη συλλογική μνήμη, στην πολιτική αναταραχή και σε κάθε είδους επαναστάσεις. Σε αυτή την κινητική πορεία της υποκειμενικότητας του χρόνου, η χρυσαλλίδα με το πέταγμά της, ως σύμβολο αυτής της κίνησης φέρει μνήμες από το παρελθόν στο σήμερα. Η «χρυσαλλίδα Κύπρος» έρχεται να διηγηθεί ιστορίες που κινδυνεύουν να χαθούν, μας καλεί να κοιτάξουμε βαθύτερα στην ιστορία με χειρονομίες καλλιτεχνικής αντίστασης.

Την έκθεση συνοδεύει η ομότιτλη δίγλωσση έκδοση συμπεριλαμβάνοντας κείμενα και εικόνες των έργων.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί: Χρήστος Γιαννόπουλος Αντρέας Καλλή Αντώνης Κανέλλος Δάφνη Νικήτα Βίκυ Περικλέους Μάκης Φάρος Όθωνας Χαραλάμπους Μιχάλης Χαραλάμπους Γιούλα Χατζηγεωργίου Στέλλα Χριστοφή.

Πληροφορίες

«Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» [The message of the chrysalises]

Ομαδική έκθεση στο Αρχαίο Κάστρο Κολοσσίου

Εγκαίνια: 9 Αυγούστου, 17.30-19.30

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά: 9.00-19.00

Διάρκεια: 9-19 Αυγούστου