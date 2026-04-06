Σοφία Σουρή: Όταν ο χώρος γίνεται εμπειρία

Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 07:11

Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου δεν αφορά μόνο την αισθητική, αφορά τον άνθρωπο, τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την καθημερινότητα μέσα σε ένα περιβάλλον. Η Σοφία Σουρή, αρχιτέκτονας εσωτερικού χώρου με πορεία σχεδόν τριών δεκαετιών, έχει καταφέρει να συνδυάσει δημιουργική φαντασία, τεχνική γνώση και βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων αναγκών. Με διεθνείς διακρίσεις, σπουδές στην Κύπρο και τις ΗΠΑ και έργα που διακρίνονται για την αφηγηματική τους ταυτότητα, μιλά για την έμπνευση, την πρακτική του επαγγέλματος και τη φιλοσοφία που διέπει το έργο της. Μια συνέντευξη που αποκαλύπτει πώς οι χώροι μπορούν να γίνουν εμπειρίες και τα οράματα, αρχιτεκτονική πραγματικότητα.

Πότε σας ήρθε η έμπνευση γι' αυτή τη δημιουργική ενασχόληση; Τι σας κίνησε το ενδιαφέρον;

Μεγαλώνοντας τη δεκαετία του ’80, η αγαπημένη μου στιγμή ήταν οι κατασκευές στην παιδική εκπομπή της Σοφίας Μουαΐμη. Χαρτί, καλαμάκια, σπάγκοι και λίγη γόμα μεταμορφώνονταν σε αντικείμενα που άνοιγαν έναν ολόκληρο κόσμο φαντασίας. Με συνέπαιρνε η μεταμόρφωση απλών υλικών σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι η δημιουργικότητα είναι το βασικό συστατικό αυτής της διαδικασίας. Τα βιβλία του Ιούλιου Βερν ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη φαντασία μου και με οδήγησαν σε ένα επάγγελμα που συνδυάζει εφευρετικότητα, μεταμόρφωση και σχεδιασμό. Έτσι, η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου έγινε για μένα ο ιδανικός δρόμος: μια επιστήμη που επιτρέπει να μεταμορφώνεις όχι μόνο αντικείμενα αλλά ολόκληρους χώρους.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου και διακόσμησης;

Οι δύο έννοιες συχνά συγχέονται, όμως πρόκειται για διαφορετικά πεδία. Η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου αφορά τον δομικό σχεδιασμό, τις αναδιατάξεις και την τεχνική οργάνωση ενός χώρου: ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, εξαερισμό, δομικά στοιχεία. Απαιτεί εξειδικευμένες σπουδές και πολυδιάστατη γνώση σε αρχιτεκτονική, ψυχολογία χώρου, φωτισμό και υλικά. Η διακόσμηση εστιάζει κυρίως στην αισθητική: επιλογή επίπλων, χρωμάτων και styling μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Δεν αφορά τεχνικές παρεμβάσεις και δεν προϋποθέτει ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Ποια ήταν η ακαδημαϊκή σας πορεία και πώς επηρέασε την εξέλιξή σας;

Παρότι οι πανελλήνιες μου εξασφάλισαν θέση σε κορυφαία νομική σχολή, επέλεξα να ακολουθήσω την υποτροφία του Frederick Institute of Technology στα εσωτερικά αρχιτεκτονικά. Μετά το Higher Diploma, έλαβα υποτροφία από το Mercyhurst University στις ΗΠΑ, όπου απέκτησα το πτυχίο Bachelor of Science, αποφοιτώντας cum laude. Οι σπουδές μου στην Αμερική άλλαξαν τον τρόπο σκέψης μου. Τα πανεπιστήμια Liberal Arts καλλιεργούν κριτική σκέψη και διεπιστημονική προσέγγιση, στοιχεία που βοηθούν τον επαγγελματία να αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, τον χώρο και τις ανάγκες του σε μεγαλύτερο βάθος. Μικρή προσωπική σημείωση: η κόρη μου Αριάνα σπουδάζει σήμερα στο ίδιο πανεπιστήμιο, με πλήρη υποτροφία, συνδυάζοντας βιολογία και χορό. Το να περνώ ξανά τις πύλες του πανεπιστημίου ύστερα από 30 χρόνια ήταν συγκινητική στιγμή.

Τι σημαίνει για εσάς η αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου;

Είναι ένα επάγγελμα όπου τα όνειρα αποκτούν μορφή. Ιδέες, σχήματα και αφηρημένες σκέψεις μετατρέπονται πρώτα σε σχέδια και στη συνέχεια σε χώρους μέσα από συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Το ταξίδι από το αρχικό όραμα μέχρι την υλοποίηση απαιτεί αμέτρητες ώρες έρευνας, συντονισμού και επίβλεψης, όμως όταν το τελικό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει το όραμα, η ικανοποίηση είναι μοναδική.

Μιλήστε μας για το Sofia Suri Design Office και την έμπνευση πίσω από τα έργα σας.

Το 1996, επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ, ίδρυσα το Sofia Suri Design Office. Για 30 χρόνια δραστηριοποιούμαστε σε οικιστικά και ξενοδοχειακά έργα, δημιουργώντας χώρους όπου λειτουργικότητα, αισθητική και καινοτομία συνυπάρχουν. Η έμπνευση συχνά προέρχεται από απρόσμενα μέρη: ένα έμβολο μηχανής BMW έγινε αφετηρία για τον σχεδιασμό μιας πισίνας, ενώ μια καλλιτεχνική φωτογραφία ενέπνευσε το design του «Coral Spa» στο Adams Beach Hotel.

Πώς διασφαλίζετε ότι οι χώροι αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα των χρηστών;

Ο χώρος πρέπει να «μιλά» τη γλώσσα του χρήστη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο ακρόαση, αλλά και παρατήρηση και ανάλυση. Η γνώση κοινωνιολογίας και ψυχολογίας που απέκτησα στις σπουδές μου με βοηθά να αντιλαμβάνομαι βαθύτερα συνήθειες, ανάγκες και συμπεριφορές. Η διαδικασία αυτή μοιάζει με διερευνητική εργασία: η δημιουργία του «προφίλ» του πελάτη είναι η βάση για αυθεντικό, εξατομικευμένο σχεδιασμό.

Ποια σχεδιαστικά εργαλεία χρησιμοποιείτε;

Για τα σχέδια χρησιμοποιούμε AutoCAD και ZWCAD, εργαλεία απαραίτητα για συνεργασία με μηχανικούς και τεχνικά συνεργεία. Τα φωτορεαλιστικά 3D σχέδια που δημιουργούμε με το 3D Studio Max βοηθούν τον πελάτη να αντιληφθεί το design concept, τις αναλογίες, τα υλικά και την ατμόσφαιρα ενός χώρου πριν υλοποιηθεί.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να δυσκολέψουν την ολοκλήρωση ενός έργου;

Ανεπαρκώς καταρτισμένα συνεργεία συχνά προκαλούν καθυστερήσεις ή λάθη. Πελάτες που επιχειρούν να διαχειριστούν οι ίδιοι το έργο χωρίς εμπειρία δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία. Ο επαγγελματίας Project Manager είναι καίριος για την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί και η δημιουργία μοναδικών σχεδίων που δεν έχουν υλοποιηθεί ξανά, δεν υπάρχουν πρότυπα ή φωτογραφίες, επομένως ο σχεδιασμός και η καθοδήγηση των τεχνικών πρέπει να είναι απολύτως ακριβής. Για μια γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, η τεχνική γνώση και ο επαγγελματισμός αποτελούν θεμέλια για την εδραίωση σεβασμού.

Ποια έργα σας ξεχωρίζετε;

Μεταξύ των έργων μας περιλαμβάνονται η αίθουσα Ledra Ballroom του Hilton Nicosia, η ανακαίνιση της πισίνας και του bar στο Cavo Maris Beach Hotel, καθώς και σειρά παρεμβάσεων στο Adams Beach Hotel με κορυφαίο το «Coral Spa». Ιδιαίτερο έργο ήταν ο ανασχεδιασμός του Aldiana Resort σε Robinson, εμπνευσμένος από το λευκαρίτικο μοτίβο «Ποταμός». Ξεχωριστή θέση κατέχουν και οι Βοτανικοί Κήποι Cyherbia.

Έχετε λάβει παγκόσμια διάκριση για το έργο σας. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Το «Coral Spa» αποτέλεσε σταθμό για τη διεθνή μας αναγνώριση. Σχεδιασμένο ως ένα αισθητηριακό ταξίδι που συνδυάζει νερό, φως και χώρο, βραβεύτηκε από τα International Property Awards ως Best Hotel Spa Design στην Κύπρο και την Ευρώπη, ενώ το 2022 απέσπασε το παγκόσμιο βραβείο στο Λονδίνο. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τις αξίες που χαρακτηρίζουν τη δουλειά μας: δημιουργικότητα, τεχνική αρτιότητα και επαγγελματισμό.