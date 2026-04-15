Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στην Καλοψίδα
Δημοσιεύθηκε 15.04.2026 07:58
Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στην Καλοψίδα

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την κοινότητα, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί υπό την τεχνική επίβλεψη του UNDP.

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στην Καλοψίδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την κοινότητα, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί υπό την τεχνική επίβλεψη του UNDP.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη συντήρηση και αποκατάσταση του ναού, με στόχο τη διασφάλιση της στατικής του επάρκειας και την προστασία των αρχιτεκτονικών και ιστορικών του στοιχείων.

Δείτε της φωτογραφίες που ανήρτησε ο Σώτος Κτωρής, Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική. Κληρονομιά που απεικινίζουν κατάσταση του ναού πριν από τις εργασίες: 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

