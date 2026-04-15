Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στην Καλοψίδα

Δημοσιεύθηκε 15.04.2026 07:58

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στην Καλοψίδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την κοινότητα, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί υπό την τεχνική επίβλεψη του UNDP.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη συντήρηση και αποκατάσταση του ναού, με στόχο τη διασφάλιση της στατικής του επάρκειας και την προστασία των αρχιτεκτονικών και ιστορικών του στοιχείων.

Δείτε της φωτογραφίες που ανήρτησε ο Σώτος Κτωρής, Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική. Κληρονομιά που απεικινίζουν κατάσταση του ναού πριν από τις εργασίες: