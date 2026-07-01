Η Νέα Κίνηση δημοσιεύει ένα υποθετικό Ανοικτό Κάλεσμα για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 11:40

Ως μια συμβολική αλλά και ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στην παρατεταμένη απουσία επίσημης ανακοίνωσης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Η Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου δημοσιοποιεί ένα υποθετικό Ανοικτό Κάλεσμα για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026, ως μια συμβολική αλλά και ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στην παρατεταμένη απουσία επίσημης ανακοίνωσης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Το κείμενο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο ούτε φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τις αρμόδιες κρατικές διαδικασίες. Αντίθετα, επιχειρεί να αναδείξει ότι, παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί από επαγγελματίες και φορείς του χορού, η κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται χωρίς σαφές πλαίσιο για τη διοργάνωση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2026.

Το υποθετικό κάλεσμα παρουσιάζει ένα συνεκτικό πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, βασισμένο σε αρχές διαφάνειας, συνέπειας και ουσιαστικής στήριξης των νέων χορογράφων. Παράλληλα, ενσωματώνει βασικές αρχές που θεωρούμε ότι πρέπει να διέπουν κάθε δημόσιο πολιτιστικό πρόγραμμα: σεβασμό προς τους καλλιτέχνες, σταθερό προγραμματισμό, συνεπή επικοινωνία, διαβούλευση με την κοινότητα του χορού και σαφή πολιτιστική στρατηγική.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν προτείνει ένα τελικό ή ιδανικό μοντέλο. Αποτελεί, όμως, μια ρεαλιστική βάση συζήτησης και μια υπενθύμιση ότι η Πλατφόρμα Χορογραφίας αποτελεί μία από τις ελάχιστες σταθερές ευκαιρίες παρουσίασης και επαγγελματικής εξέλιξης για τους δημιουργούς σύγχρονου χορού στην Κύπρο. Η έγκαιρη προκήρυξή της και η διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου και δίκαιου πλαισίου αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του οικοσυστήματος του χορού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Κίνηση επαναφέρει την πρότασή της για ανάθεση της υλοποίησης της Πλατφόρμας και αντίστοιχων προγραμμάτων σε οργανισμούς που αποτελούν ενεργό μέρος της κοινότητας του σύγχρονου χορού, όπως οι Στέγες Χορού Λεμεσού και Λευκωσίας, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη διαρκή επαφή τους με το πεδίο.

Το υποθετικό Ανοικτό Κάλεσμα δημοσιεύεται ως μια πρόσκληση για ουσιαστικό διάλογο σχετικά με το μέλλον της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου και, ευρύτερα, με τον τρόπο διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτιστικής πολιτικής για τον σύγχρονο χορό.

Ακολουθεί το υποθετικό Ανοικτό Κάλεσμα :

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2026*

(13-15 Νοεμβρίου 2026)

Α. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου επικεντρώνεται στην ανάδειξη και υποστήριξη της δουλειάς νέων χορογράφων, λειτουργώντας ως χώρος παρουσίασης νέων καλλιτεχνικών φωνών, δημιουργικού πειραματισμού και επαγγελματικής εξέλιξης.

Μετά την δημιουργία του “νέου” προγράμματος πολύχρονης στήριξης χορογράφων με 10+ χορογραφική εμπειρία 'Dancing with the Stars', στόχος της Πλατφόρμας είναι να προσφέρει σε δημιουργούς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της πορείας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν νέες χορογραφικές προτάσεις, να έρθουν σε επαφή με το κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου και να ενισχύσουν τη θέση τους στο σύγχρονο χορευτικό τοπίο της Κύπρου.

Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι διοργανωτές της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου είναι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο. Οι παραστάσεις των έργων που θα ενταχθούν στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2026» θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 13 και 15 Νοεμβρίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ/ ΑΙΤΗΤΡΙΕΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από χορογράφους οι οποίοι είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία 5 έτη. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει προηγουμένως τουλάχιστον 2 ολοκληρωμένα έργα. Κάθε χορογράφος δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην Πλατφόρμα για δύο (2)συνεχόμενες διοργανώσεις. Μετά τη συμμετοχή σε δύο διαδοχικές χρονιές, δεν δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση συμμετοχής για την αμέσως επόμενη (3η) διοργάνωση, με δυνατότητα επανυποβολής σε μεταγενέστερες χρονιές. Χορογραφίες που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας χορογράφων, και στις οποίες δεν είναι διακριτό το έργο του κάθε χορογράφου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη έργα που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των σπουδών των αιτητών.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 17 Απριλίου μέχρι 23 Μαΐου 2026 (23:59).

Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η υποβολή αίτησης σημαίνει την πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στη διοργάνωση:

1. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού οφείλει να σέβεται τους συνεργάτες του και να τηρεί τα ανακοινωθέντα χρονοδιαγράμματα.

2. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του για σωστή και ηθική υλοποίηση των προγραμμάτων που διοργανώνει.

3. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού οφείλει να έχει πολιτιστική στρατηγική για το χορό.

4. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού οφείλει να βασίζει την πολιτιστική στρατηγική του πάνω στις συστηματικές διαβουλεύσεις με την κοινότητα του χορού.

5. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού οφείλει να είναι συνεπής στην επικοινωνία του με την κοινότητα των Καλλιτεχνών χορού.

6. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού οφείλει να υποστηρίζει αντί να δυσχεραίνει το έργο των καλλιτεχνών.

7. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού οφείλει να σέβεται τους καλλιτέχνες και τη φύση της δουλειάς τους.

ΣΤ. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

1. Για έργα με τρεις (3) ή περισσότερους συντελεστές επί σκηνής, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €15.000.

2. Για έργα με δύο (2) συντελεστές επί σκηνής, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €10.000.

3. Για σόλο έργα, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €8.000.

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται συμπληρωμένες στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/1hJGXaqAFWH8Xgi4A