Σχεδόν 2.000 θεατές στο 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 09:02

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου, που συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, καταγράφοντας, για το σύνολο των 7 φετινών παραγωγών, προσέλευση 1935 θεατών. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη δυναμική του Φεστιβάλ ως ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, αναδεικνύοντας παράλληλα το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για τον σύγχρονο χορό.

Για έναν ακόμη χρόνο, το κοινό σε Λεμεσό και Λευκωσία είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με παραγωγές και παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί και περιοδεύσει σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ και θέατρα του κόσμου. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς δικτύου πολιτιστικής ανταλλαγής, προσφέροντας στο τοπικό κοινό πρόσβαση σε έργα που διαμορφώνουν τον σύγχρονο χορευτικό διάλογο διεθνώς.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε συγκινητική. Με ενθουσιασμό, αφοσίωση και ουσιαστικό ενδιαφέρον, οι θεατές αγκάλιασαν τις παραστάσεις, αποδεικνύοντας πως υπάρχει μια διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα που αναζητά και στηρίζει την καλλιτεχνική δημιουργία και τον σύγχρονο χορό. Η θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στους καλλιτέχνες και τα έργα τους αποτελεί την πιο ουσιαστική επιβράβευση για όλους όσοι συνέβαλαν στη φετινή διοργάνωση.

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Θέατρο Ριάλτο

Σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού

Χορηγοί Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος, ΡΙΚ, Vestnik Kipra, Russian radio Cyprus, Lenta Cyprus και RadioMonte Carlo.

Τεχνική Υποστήριξη: Event Pro

Συνεργαζόμενο θέατρο: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Χορηγός Φιλοξενίας: Alinea Hotel

Στηρίζουν: Εφημερίδα Λεμεσός, Check In, CITY, Limassol Today, Cyprus Butterfly, Cyprus News, LimassolTourism Board

Website: https://www.cypruscontemporarydancefestival.com/