Καλοκαιρινές Παραδοσιακές Βραδιές από τον Δήμο Πάφου

Δημοσιεύθηκε 06.07.2026 12:20

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κάτω Πάφο, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και λαογραφικούς ομίλους της επαρχίας Πάφου.

Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο του πολιτιστικού του προγράμματος, διοργανώνει τον κύκλο εκδηλώσεων «Παράδοση», μια σειρά μουσικοχορευτικών βραδιών αφιερωμένων στην κυπριακή λαϊκή παράδοση, με στόχο την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κάτω Πάφο, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και λαογραφικούς ομίλους της επαρχίας Πάφου, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική κυπριακή μουσική και χορευτική παράδοση μέσα από ζωντανές εμφανίσεις και παραδοσιακούς χορούς.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε κεντρικά σημεία της Κάτω Πάφου, κάθε Κυριακή, με ώρα έναρξης τις 7:30 μ.μ., σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026

Δημοτικά Μπάνια

• Λαογραφικός Όμιλος «Αφροδίτη Γεροσκήπου»

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026

Δημοτικά Μπάνια

• Λαογραφικός Όμιλος «Κτήμα»

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026

Δημοτικά Μπάνια

• Πολιτιστικός Όμιλος «Ιεροί Κήποι»

Μέσα από τον κύκλο εκδηλώσεων «Παράδοση», ο Δήμος Πάφου επιδιώκει να αναδείξει τον πλούτο της κυπριακής μουσικής, του χορού και των εθίμων, ενισχύοντας τη διατήρηση και τη διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και εμπλουτίζοντας παράλληλα το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες:

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Δήμου Πάφου

Email: cultural.service@pafos.org.cy

Τηλ.: 26 822313