Ο Δήμος Λεμεσού γίνεται θεσμικός υποστηρικτής της Στέγης Χορού της πόλης - Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας

Δημοσιεύθηκε 24.07.2026 09:10

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Χορού Λεμεσού, Ξάνθια Μπελίντα Παπαβασιλείου. Φωτ.: Δήμος Λεμεσού.

Την έναρξη μιας νέας θεσμικής συνεργασίας σηματοδοτεί το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου ο Δήμος Λεμεσού και η Στέγη Χορού Λεμεσού, με επίκεντρο την ανάπτυξη του χορού και την ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων στην πόλη..

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, ο Δήμος Λεμεσού και η Στέγη Χορού Λεμεσού, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης και την περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής χορευτικής κοινότητας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Χορού Λεμεσού, Ξάνθια Μπελίντα Παπαβασιλείου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, ο Δήμος Λεμεσού αναλαμβάνει τον ρόλο του θεσμικού υποστηρικτή της Στέγης Χορού Λεμεσού, διαθέτοντας δημοτικούς χώρους για την υλοποίηση των δράσεών της.

Παράλληλα, οι δύο φορείς θα αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, με στόχο την ενίσχυση της χορευτικής και χορογραφικής δημιουργίας στη Λεμεσό, καθώς και τη διεύρυνση της παρουσίας του σύγχρονου χορού στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η συνεργασία φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη στήριξη των επαγγελματιών του χορού και την ανάπτυξη νέων πολιτιστικών πρωτοβουλιών μέσα από τη σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον καλλιτεχνικό φορέα.