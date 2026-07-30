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Το «Frear» ταξιδεύει σε έξι κοινότητες της Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.07.2026 18:02
Το «Frear» ταξιδεύει σε έξι κοινότητες της Κύπρου

Μια ξεχωριστή παράσταση σύγχρονου χορού και ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής, εμπνευσμένη από τη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση.

Ένα βιωματικό ταξίδι στη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση αποτελεί η παράσταση σύγχρονου χορού «Frear» της Selas Dance Company, η οποία παρουσιάζεται τον Αύγουστο σε έξι κοινότητες της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026.

Η παράσταση φιλοξενείται κατά σειρά σε Σαλαμιού, Μονή, Ασκά, Φοινί, Λαγουδερά και Αληθινού.

Συνδυάζοντας τον σύγχρονο χορό με τη ζωντανή ηλεκτρονική μουσική, το έργο που υπογράφει η Μαρία Καμπέρη αντλεί έμπνευση από την πορεία μιας πέτρας από την αρχαιότητα έως σήμερα, διερευνώντας τη σχέση του σώματος με τον χρόνο, τη μνήμη και την ύλη μέσα από έναν διαρκή διάλογο κίνησης και ήχου.

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο καλλιτεχνικής φιλοξενίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου και, μετά την παρουσίασή του σε φεστιβάλ και διοργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, μεταφέρεται στις κοινότητες της υπαίθρου, γεφυρώνοντας την αρχαιότητα με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Την έρευνα και τη χορογραφία υπογράφει η Μαρία Καμπέρη, τη μουσική σύνθεση και τη ζωντανή ερμηνεία επί σκηνής ο Δημήτρης Γιασεμίδης, ενώ συμμετέχουν ο χορευτής Απόλλωνας Αναστασιάδης και ο Σώτος Χαραλάμπους στον ήχο και τον φωτισμό.

Παραστάσεις

  • Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026

Χώρος: Κυπάρισσος

Πόλη/Κοινότητα: Σαλαμιού

Ώρα: 20.30

 

  • Σάββατο 8 Αυγούστου 2026

Χώρος: Κοινοτικό Αμφιθέατρο

Πόλη/Κοινότητα: Μονή

Ώρα: 20.30

 

  • Κυριακή 9 Αυγούστου 2026

Χώρος: Γήπεδο Κοινοτικού Αθλητισμού

Πόλη/Κοινότητα: Ασκάς

Ώρα: 20.30

 

  • Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Χώρος: Κεντρική Πλατεία

Πόλη/Κοινότητα: Φοινί

Ώρα: 20.30

 

  • Τρίτη 11 Αυγούστου 2026

Χώρος: Ναός Αγίου Γεωργίου

Πόλη/Κοινότητα: Λαγουδερά

Ώρα: 20.30

 

  • Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026

Χώρος: Κεντρική Πλατεία

Πόλη/Κοινότητα: Αληθινού

Ώρα: 20.30

 

Tags

ΧΟΡΟΣ
περιοδεία
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ
Selas Dance Company
Μαρία Καμπέρη
Απόλλων Αναστασιάδης
Δημήτρης Γιασεμίδης
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